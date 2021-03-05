Анжела Еременко уволилась из ЦИК после травли из-за поста о подаренном вибраторе. Своими впечатлениями от секс-игрушки экс-чиновник поделилась в личном блоге Bad Mama.

Анжела Еременко занимала должность помощницы председателя Центральной избирательной комиссии. Кроме того, женщина издала собственную книгу IMAGO и активно ведет свой блог в фейсбуке.

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Еременко признается: ее миссией было изменить устаревшую коммуникацию организации и сформировать сильную команду.

Экс-чиновник рассказала, что за это время ей удалось многое изменить. Однако, 1 марта она написала заявление об увольнении. Прежде всего потому, что государственные структуры Украины пока, к сожалению, не требуют новых людей.

Мне – 30 лет, у меня есть ребенок, я 6 лет веду этот блог, в моей книге примерно 25 страниц посвященных теме секса и вопросу, почему наше общество женщину, которая открыто говорит о своих желаниях, называет проституткой,

– заявила Еременко.

По словам автора, львиная доля общества до сих пор не готова признать, что человек имеет право быть собой, даже если он работает на государство.

"Мы жалуемся на чиновников, не понимая, что они точное отражение нашего мировоззрения", – отметила Еременко.

По словам автора, после публикации поста о вибраторе она получила шквал грубой критике со стороны пользователей сети. В частности, ей рекомендовали засунуть игрушку "себе в ср*ку", называли "уродом" и призвали "подарить ей быка".

О чем был пост

Еременко рассказала читателям, что на День Валентина ей подарили вибратор. Однако, к сожалению, игрушка оказалась сломанной.

Сначала Еременко и ее парень пытались "реанимировать" вибратор и даже консультировались по телефону с работниками секс-шопа.

В конце концов, интимную игрушку пришлось сдать в ремонт. Праздник был испорчен. Еременко подчеркнула: чтобы не разочаровываться, стоит покупать товары только в проверенных магазинах.