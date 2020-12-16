Ближе к Рождеству будет принято решение о праздновании всего соответствующего цикла, собственно 7 января еще не будет введен локдаун. Сейчас действуют решения Священного Синода относительно карантинных ограничений, и они будут продолжаться в дальнейшем.

Верующим необходимо собираться на молитвы, но и нужно соблюдать требования. Об этом в программе "Что это было" на 24 канале рассказал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

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Он отметил, что сейчас есть новое решение по соблюдению карантинных мероприятий, в частности дистанции в 1,5. По его словам, в Православной церкви благодарны властям Украины за то, что во время празднования рождественских праздников не будет закрытия храмов.

То есть мы можем совершать богослужения и транслировать их онлайн. Каждый может приобщиться к богослужению в Михайловском Златоверхом соборе,

- рассказал Епифаний.

В то же время он добавил, что соответствующая трансляция дает возможность каждому находиться на богослужении, в частности людям, которые находятся в зоне риска – старшему поколению.

Предстоятель ПЦУ отметил, что в основном храмы посещают пожилые люди, в частности в Западной Украине, поэтому к их безопасности нужно относиться ответственно.

Также Епифаний подчеркнул, что люди, которые переболели коронавирусом, уже могут посещать церковь, ведь не несут опасность распространения инфекции.

"Уже часть украинского общества переболела, поэтому они имеют право посещать богослужения и участвовать в празднованиях. У украинцев очень много традиций, в частности ходить в гости и колядовать – это трудно это сдержать. Но мы будем призывать быть ответственными в это время", – подчеркнул предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Ограничения по религиозным мерам через COVID-19: вкратце