Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний назвал требование российских властей снести украинский храм в оккупированном Крыму абсурдным. Он отметил, что подобного не было даже во времена Советского Союза.

Что сказал Епифаний

Есть решение оккупационного суда Крыма, которое предусматривает снос храма Успения образа Матери Божьей "Неопалимая купина" в Евпатории. Об этом Епифаний заявил в интервью "Радио Свободе".

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Сейчас храм еще не разрушили, ведь оккупанты решили, что ПЦУ должна самостоятельно снести здание.

То есть такого не было даже во времена безбожной советской власти. Они сами разрушали храмы. А эти принимают решение, чтобы мы собственными руками сносили храм, который построили. Это абсурд,

– отметил митрополит.

Он добавил, что Россия не прекращает гонения за украинской церковью во временно оккупированных Крыму и Донбассе.

Требование разрушить храм: что известно