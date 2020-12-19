Такого не было даже при безбожной советской власти: Епифаний о давлении на ПЦУ в Крыму
Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний назвал требование российских властей снести украинский храм в оккупированном Крыму абсурдным. Он отметил, что подобного не было даже во времена Советского Союза.
Что сказал Епифаний
Есть решение оккупационного суда Крыма, которое предусматривает снос храма Успения образа Матери Божьей "Неопалимая купина" в Евпатории. Об этом Епифаний заявил в интервью "Радио Свободе".
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Сейчас храм еще не разрушили, ведь оккупанты решили, что ПЦУ должна самостоятельно снести здание.
То есть такого не было даже во времена безбожной советской власти. Они сами разрушали храмы. А эти принимают решение, чтобы мы собственными руками сносили храм, который построили. Это абсурд,
– отметил митрополит.
Он добавил, что Россия не прекращает гонения за украинской церковью во временно оккупированных Крыму и Донбассе.
Требование разрушить храм: что известно
- Митрополит Крымской епархии ПЦУ Климент получил пакет документов от российских властей в Крыму с требованием демонтировать храм Успения образа Божией Матери "Неопалимая Купина" в Евпатории до 3 ноября 2020 года.
- Кроме того, оккупанты требуют, чтобы ПЦУ выплатила 2 550 гривен штрафа.
- Российские власти в Крыму утверждают, что у украинской церкви нет документов на строительство.
- Заметим, документы и землю под строительство община получила еще до оккупации Крыма.
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