Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что русская православная церковь создает искусственные преграды, чтобы помешать приезду Вселенского патриарха Варфоломея. Они запугивают религиозной войной, но этого не произойдет.

Они всегда протестуют

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода" отметил, что они всегда протестуют. Он напомнил приезд в Украину Папы Римского Иона Павла II. Тогда также шли споры и протесты со стороны Русской Православной церкви.

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Они говорили о том, что будут споры и религиозная война, когда Украина получит томос. Но мы видим, что все происходит мирно, если не вмешивается иностранная страна и не создает искусственных преград,

– добавил он.

Почему приезд Константинопольского главы является важным для Украины

По словам Епифания, приезд патриарха Варфоломея засвидетельствует то, что это каноническая территория православной церкви Украины.

"Православная церковь Украины утверждается, динамично развивается, другие церкви приобщаются к признанию. И поэтому мы уже, как церковь, состоялись. Только нужно определенное время для того, чтобы все объединились", – подчеркнул митрополит.

Что известно о приезде Варфоломея