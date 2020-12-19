Митрополит Епифаний заявил, что легализация каннабиса в Украине возможна только в случае употребления его в медицинских целях. Предстоятель ПЦУ опасается, чтобы в будущем это не повлекло процветания наркомании в стране.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода" рассказал об отношении Церкви к легализации медицинского каннабиса.

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Предстоятель Православной церкви Украины поддерживает идею, однако при условии, что каннабис будут использовать только в медицинских целях и не будет злоупотребления им как наркотиком.

Митрополит добавил, что на встречах с премьер-министром, президентом, отмечает: "если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям".

Чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве,

– подчеркнул предстоятель ПЦУ.

К слову, согласно опросу, 39% украинцев выступают за легализацию марихуаны в медицинских целях, 49% респондентов – против.

Что известно о возможной легализации каннабиса в Украине