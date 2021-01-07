Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и глава УГКЦ Блаженнейший Святослав обратились к украинцам по случаю Рождества Христова.

Лидеры украинских церквей пожелали всем веселых праздников, вкусной вечери, кутьи и радостной коляды. Об этом сообщает 24 канал.

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Митрополит Епифаний и Блаженнейший Святослав в своих обращениях отметили, что в этом году украинцы празднуют Рождество по-особенному из-за пандемии COVID-19.

Прожив год в испытаниях пандемией и еще один год в борьбе за территориальную целостность нашей страны, надеемся, что с Божьей помощью мы преодолеем все невзгоды,

– отметил глава ПЦУ.

Глава УГКЦ сердечно поздравил с Рождеством всех тех, кто празднует в Украине, и отмечает этот праздник за границей.

"Поздравляю с радостным праздником Рождества Христова тех, кто, возможно, его празднует на фронте, в заключении или на больничной койке", – добавил он.

Лидеры церквей призвали украинцев прославлять рождение Иисуса Христа. А также пожелали, чтобы рожденный Спаситель дал всем крепкого здоровья, мира, согласия и счастья.

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