Митрополит Епифаний и Блаженнейший Святослав поздравили украинцев с Рождеством: видео
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и глава УГКЦ Блаженнейший Святослав обратились к украинцам по случаю Рождества Христова.
Лидеры украинских церквей пожелали всем веселых праздников, вкусной вечери, кутьи и радостной коляды. Об этом сообщает 24 канал.
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Митрополит Епифаний и Блаженнейший Святослав в своих обращениях отметили, что в этом году украинцы празднуют Рождество по-особенному из-за пандемии COVID-19.
Прожив год в испытаниях пандемией и еще один год в борьбе за территориальную целостность нашей страны, надеемся, что с Божьей помощью мы преодолеем все невзгоды,
– отметил глава ПЦУ.
Глава УГКЦ сердечно поздравил с Рождеством всех тех, кто празднует в Украине, и отмечает этот праздник за границей.
"Поздравляю с радостным праздником Рождества Христова тех, кто, возможно, его празднует на фронте, в заключении или на больничной койке", – добавил он.
Лидеры церквей призвали украинцев прославлять рождение Иисуса Христа. А также пожелали, чтобы рожденный Спаситель дал всем крепкого здоровья, мира, согласия и счастья.
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