Журналист Вахтанг Кипиани 19 марта выиграл суд против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука относительно книги "Дело Василия Стуса". Однако сам Медведчук в зал суда не явился.

Кипиани отметил, если в деле говорится о чести и достоинстве, то это не касается адвоката Медведчука.

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Что говорит Кипиани

По словам журналиста, персональная честь и достоинство должны принадлежать Медведчуку, как и любому человеку.

Если он не нашел времени для того, чтобы защищать свою честь и достоинство, то это означает, что: а – ему неважно защитить свою честь и достоинство; б – возможно, их не существует,

– отметил Кипиани.

Он добавил, что именно поэтому он ничего не нарушил. В конце концов, суд Украины принял эту позицию.

Дело Медведчука против Кипиани: что нужно знать

Дарницкий районный суд Киева в октябре 2020 года решил запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Иск подал сам Медведчук, который был адвокатом Василия Стуса.

Кум Путина утверждал, что отдельные отрывки из книги Кипиани нарушают его честь и достоинство.

Однако такое решение возмутило украинцев. В результате весь тираж "Дела Василия Стуса" раскупили за считанные часы.

Несмотря на запрет суда, в издательстве Vivat решили напечатать еще один тираж книги "Дело Василия Стуса".

После решения суда Кипиани подал на апелляцию.

Поэтому Киевский апелляционный суд отменил запрет книги.



Отрывки из книги, за которые судился Медведчук / Инфографика 24 канала