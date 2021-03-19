Ему либо неважно достоинство, либо его нет, – Кипиани о том, почему Медведчук не пришел в суд
Журналист Вахтанг Кипиани 19 марта выиграл суд против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука относительно книги "Дело Василия Стуса". Однако сам Медведчук в зал суда не явился.
Источник:24 канал
Кипиани отметил, если в деле говорится о чести и достоинстве, то это не касается адвоката Медведчука.
К теме Кипиани выиграл дело против Медведчука
Что говорит Кипиани
По словам журналиста, персональная честь и достоинство должны принадлежать Медведчуку, как и любому человеку.
Если он не нашел времени для того, чтобы защищать свою честь и достоинство, то это означает, что: а – ему неважно защитить свою честь и достоинство; б – возможно, их не существует,
– отметил Кипиани.
Он добавил, что именно поэтому он ничего не нарушил. В конце концов, суд Украины принял эту позицию.
Дело Медведчука против Кипиани: что нужно знать
- Дарницкий районный суд Киева в октябре 2020 года решил запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".
- Иск подал сам Медведчук, который был адвокатом Василия Стуса.
- Кум Путина утверждал, что отдельные отрывки из книги Кипиани нарушают его честь и достоинство.
- Однако такое решение возмутило украинцев. В результате весь тираж "Дела Василия Стуса" раскупили за считанные часы.
- Несмотря на запрет суда, в издательстве Vivat решили напечатать еще один тираж книги "Дело Василия Стуса".
- После решения суда Кипиани подал на апелляцию.
- Поэтому Киевский апелляционный суд отменил запрет книги.
Отрывки из книги, за которые судился Медведчук / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью