При выборе елки к новогодним праздникам, задумывались ли вы – легальная она или нет? Государственная экологическая инспекция провела свой традиционный рейд по елочным ярмаркам. Там обнаружили множество деревьев, которые срубили незаконно.

При этом, штраф за это составляет от 510 до 1 700 гривен. Как проходил рейд и как выбрать легальную елку – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Ежегодно в ноябре – декабре черные лесорубы уничтожают сотни гектаров хвойного леса. И из года в год убытки только растут. В прошлом году Государственная экоинспекция насчитала почти 700 тысяч гривен. В то же время штрафы за нелегальную продажу праздничных деревьев остаются небольшими.



Нелегально срубленные елки / Фото Unsplash

Как выбрать законную елку

У легальной елки обязательно должен быть чип, а на нем написан номер.

При вводе этого номера на специальном сайте можно получить всю информацию об этом дереве: где его вырастили, кому оно принадлежит.

Легальные елки выращивают в специальном государственном лесхозе.

Обратите внимание! В лесхозе заявляют, что значительно проще и безопаснее легально купить новогоднюю елку, чем пробовать незаконно рубить хвойное дерево.

Как борются с нелегальными елками

Инспекторы составляют админпротокол и выписывают штраф. Граждане должны заплатить от 510 до 1 020 гривен, а чиновники – от 850 до 5 100 гривен за одно дерево, а также возместить нанесенный ущерб, который зависит от диаметра пня дерева. Деньги, которые получает государственный лесхоз за продажу елок, затем идут на восстановление украинских лесов. Это одна из причин, почему стоит покупать новогодние деревья именно в официальных точках продаж.

Патрули полиции часто не приезжают на вызов, а продавцы своей вины не признают. Сами же киевляне проявляют осведомленность в вопросе покупки новогодних елок и обращают внимание, легальное ли праздничное дерево.