Экс-заместителя главы Госгеонедр подозревают в служебной халатности на 38 миллионов
ГБР сообщило о подозрении ныне бывшему первому заместителю председателя Государственной службы геологии и недр в служебной халатности. Действия чиновника привели к незаконной добыче полезных ископаемых.
Детали инцидента
По предварительной информации, служебные лица Департамента государственного геологического контроля подготовили ложный документ. Тогдашний замглавы ведомства подписал его. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
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Чиновник подписал сообщение для акционерного общества, которое содержало заведомо недостоверную информацию об отсрочке даты приостановления действия специального разрешения на пользование недрами. Такие действия привели к незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения.
В результате таких действий чиновника государство понесло убытки на 38 миллионов гривен,
– заметили в ГБР.
Что грозит злоумышленнику
Санкция статьи, которую инкриминировали экс-заместителю, предусматривает:
- лишение свободы сроком до 5 лет;
- лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;
- штраф в размере от 4 250 гривен – 12 750 гривен, или без такового.
Сейчас правоохранители избирают подозреваемому меру пресечения и устанавливают другие аналогичные факты злоупотреблений коррупционной вертикали чиновников.
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