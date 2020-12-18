ГБР сообщило о подозрении ныне бывшему первому заместителю председателя Государственной службы геологии и недр в служебной халатности. Действия чиновника привели к незаконной добыче полезных ископаемых.

Детали инцидента

По предварительной информации, служебные лица Департамента государственного геологического контроля подготовили ложный документ. Тогдашний замглавы ведомства подписал его. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Чиновник подписал сообщение для акционерного общества, которое содержало заведомо недостоверную информацию об отсрочке даты приостановления действия специального разрешения на пользование недрами. Такие действия привели к незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения.

В результате таких действий чиновника государство понесло убытки на 38 миллионов гривен,

– заметили в ГБР.

Что грозит злоумышленнику

Санкция статьи, которую инкриминировали экс-заместителю, предусматривает:

лишение свободы сроком до 5 лет;

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

штраф в размере от 4 250 гривен – 12 750 гривен, или без такового.

Сейчас правоохранители избирают подозреваемому меру пресечения и устанавливают другие аналогичные факты злоупотреблений коррупционной вертикали чиновников.