У оккупантов на Донбассе есть значительные проблемы с человеческими ресурсами и вооружением, а более половины техники неисправна. Ответственность за это несет Россия, в частности Министерство обороны.

Об этом бывший главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил в эфире российского радио.

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Ответственность за все состояние корпусов народной милиции целиком и полностью несет Москва, конкретно – Министерство обороны Российской Федерации. Почему они не обеспечили боеспособности корпусов милиции – к ним вопрос,

– заявил Гиркин.

Экс-главарь боевиков в очередной раз подтвердил то, что Россия является спонсором боевиков и поставляет им людей и оружие. Однако более половины техники на Донбассе в неисправном состоянии. В то же время он добавил, что непризнанные республики не смогут отразить удар украинских войск.

"Заявления Пушилина о том, что республики готовы отразить атаку и готовы к бою не имеют под собой никаких оснований. Даже с переброшенными силами, с полученным подкреплением республики не способны будут отразить удар самостоятельно", – объяснил он.

Напомним, ранее Гиркин признал, что в августе 2014 года боевики так называемых "республик" потерпели поражение от украинской армии. По его словам, их тогда спасли российские войска.

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Кто такой Игорь Гиркин

Бывший главарь боевиков, руководитель движения "Новороссия".

Причастен к захвату Верховного Совета Крыма, руководитель российской диверсионной группировки в Симферополе, а затем в Славянске Донецкой области.

Один из организаторов деятельности пророссийских боевиков и так называемого "Народного ополчения Донбасса", в 2014 году – "министр обороны" так называемой "ДНР".

В августе 2014 года Гиркин уехал в Россию.

В 2019 году Нидерланды объявили его в международный розыск как лицо, причастное к сбитию Боинга MH-17.

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