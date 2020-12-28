Экс-сотрудник МВД из Крыма обеспечивал оккупантов транспортом: появилась переписка
Экс-сотрудник МВД Украины Николай Федорян не менее 12 раз предоставлял транспорт для российских военных в Крыму. Кроме того, он помогал им с перевозкой незаконно задержанных крымских татар.
Машины Федорян предоставлял оккупантам, когда работал начальником управления автотранспорта оккупационного предприятия "Черноморнефтегаз". Об этом говорится в постановлении Херсонского апелляционного суда.
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Что установило следствие
Один из эпизодов, который произошел в марте 2019 года, касается массовых обысков ФСБ России в домах крымских татар.
"38 машин, 2 автобуса по 40 человек, 3 легковых по 5 человек, 25 от 12 человек, 8 от 22 человек. Это на среду. Сбор машин в 03:30 утра. Во Франко (место дислокации ФСБ в Симферополе – 24 канал)", – такое сообщение с информацией о необходимом транспорт Федорян получил от "Павла".
Все, что можем, выделим. Генеральному ответили. Согласовал,
– ответил Федорян.
Правоохранители также нашли переписку экс-чиновника с сотрудником ФСБ о перевозке крымских татар в СИЗО. В частности, россиянин просил у Федоряна "одну газель" для перевозки 6 человек. На что подозреваемый в госизмене ответил "Куда подать?".
Что известно о Федоряне
- До 2011 года он проходил службу на руководящих должностях в органах Министерства внутренних дел Украины.
- С 2012 года Федорян работал в должности начальника управления транспорта и авиации "Черноморнефтегаз". После оккупации Крыма Россией в 2014 году мужчина остался работать на предприятии, хотя то захватила оккупационная власть.
- 7 ноября 2020 года экс-чиновника задержали на КПВВ "Каланчак" при попытке выезда в Крым.
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