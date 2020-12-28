Экс-сотрудник МВД Украины Николай Федорян не менее 12 раз предоставлял транспорт для российских военных в Крыму. Кроме того, он помогал им с перевозкой незаконно задержанных крымских татар.

Машины Федорян предоставлял оккупантам, когда работал начальником управления автотранспорта оккупационного предприятия "Черноморнефтегаз". Об этом говорится в постановлении Херсонского апелляционного суда.

Важно Оккупанты травмировали бойца ВСУ: что известно о состоянии защитника

Что установило следствие

Один из эпизодов, который произошел в марте 2019 года, касается массовых обысков ФСБ России в домах крымских татар.

"38 машин, 2 автобуса по 40 человек, 3 легковых по 5 человек, 25 от 12 человек, 8 от 22 человек. Это на среду. Сбор машин в 03:30 утра. Во Франко (место дислокации ФСБ в Симферополе – 24 канал)", – такое сообщение с информацией о необходимом транспорт Федорян получил от "Павла".

Все, что можем, выделим. Генеральному ответили. Согласовал,

– ответил Федорян.

Правоохранители также нашли переписку экс-чиновника с сотрудником ФСБ о перевозке крымских татар в СИЗО. В частности, россиянин просил у Федоряна "одну газель" для перевозки 6 человек. На что подозреваемый в госизмене ответил "Куда подать?".

Что известно о Федоряне