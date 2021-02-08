Бывшего сотрудника СБУ подозревают в сотрудничестве с террористами: что известно
В Донецкой области бывшего сотрудника Службы безопасности Украины подозревают в сотрудничестве с террористами так называемой "ДНР". Ему заочно сообщили о подозрении.
Источник:Прокуратура Донецкой области
Во время расследования правоохранители установили, что 43-летний бывший сотрудник спецслужбы в 2015 году вступил в ряды пророссийских боевиков на оккупированной территории Донбасса.
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Детали деятельности экс-сотрудника СБУ в пользу террористов
По информации прокуратуры, житель Докучаевска занимал должность "следователя" в так называемом "министерстве государственной безопасности ДНР".
Следствие заявляет, что подозреваемый преследовал местных жителей, а также военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований из состава АТО, операции Объединенных сил.
Бывшему сотруднику СБУ заочно сообщили о подозрении по статье об участии в террористической организации.
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