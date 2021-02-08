В Донецкой области бывшего сотрудника Службы безопасности Украины подозревают в сотрудничестве с террористами так называемой "ДНР". Ему заочно сообщили о подозрении.

Во время расследования правоохранители установили, что 43-летний бывший сотрудник спецслужбы в 2015 году вступил в ряды пророссийских боевиков на оккупированной территории Донбасса.

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Детали деятельности экс-сотрудника СБУ в пользу террористов

По информации прокуратуры, житель Докучаевска занимал должность "следователя" в так называемом "министерстве государственной безопасности ДНР".

Следствие заявляет, что подозреваемый преследовал местных жителей, а также военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований из состава АТО, операции Объединенных сил.

Бывшему сотруднику СБУ заочно сообщили о подозрении по статье об участии в террористической организации.

Обратите внимание! Ранее прокуратура Луганской области сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины "главе" одного из районных судов Луганска, который контролируется оккупационной администрацией России. Кроме того, его объявили в общегосударственный розыск.