Одиозную Нелю Штепу планируют лишить мандата Славянского городского совета. Однако, согласно законодательству, это можно будет сделать только через год, то есть в 2021 году.

Кроме того, политсовет "Партии мира и развития" исключил экс-главу города из своих рядов. Об этом сообщила глава партии в Донецкой области Ирина Ольховская, информируют "Новости Донбасса".

Ранее Штепа таки прошла в горсовет Славянска

В Избирательном кодексе появилось такое понятие, как императивный мандат. Согласно закону, Нелю Игоревну можно будет отстранить от исполнения обязанностей депутата Славянского городского совета через год,

– заметила Ольховская.

Добавим, что "Партия мира и развития" и "Оппозиционный блок" подписали меморандум о сотрудничестве в горсовете. Обе политсилы намерены координировать свои действия и поддерживать мэра города Вадима Ляха.

Почему Штепу хотят лишить мандата

Во втором туре местных выборов в Славянске Штепа неожиданно поддержала кандидата от ОПЗЖ Павла Придворова.

Впрочем, "Партия мира и развития" была на стороне действующего главы города Ляха.

Такие действия Штепы оценили как предательские, поэтому решили исключить политика из партии.