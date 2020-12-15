Экс-регионалку Штепу лишат депутатского мандата в 2021 году
Одиозную Нелю Штепу планируют лишить мандата Славянского городского совета. Однако, согласно законодательству, это можно будет сделать только через год, то есть в 2021 году.
Кроме того, политсовет "Партии мира и развития" исключил экс-главу города из своих рядов. Об этом сообщила глава партии в Донецкой области Ирина Ольховская, информируют "Новости Донбасса".
Ранее Штепа таки прошла в горсовет Славянска
В Избирательном кодексе появилось такое понятие, как императивный мандат. Согласно закону, Нелю Игоревну можно будет отстранить от исполнения обязанностей депутата Славянского городского совета через год,
– заметила Ольховская.
Добавим, что "Партия мира и развития" и "Оппозиционный блок" подписали меморандум о сотрудничестве в горсовете. Обе политсилы намерены координировать свои действия и поддерживать мэра города Вадима Ляха.
Почему Штепу хотят лишить мандата
- Во втором туре местных выборов в Славянске Штепа неожиданно поддержала кандидата от ОПЗЖ Павла Придворова.
- Впрочем, "Партия мира и развития" была на стороне действующего главы города Ляха.
- Такие действия Штепы оценили как предательские, поэтому решили исключить политика из партии.
Кто такая Неля ШтепаВо времена беглого экс-президента Виктора Януковича Штепа возглавляла Славянский городской совет. Кроме того, она была членом "Партии регионов". Депутат радовалась приходу российских военных в город. 11 июля 2014 года ее задержали по подозрению в сепаратизме. Штепа заявила судьям, что призвала Путина войти в Славянск и "защитить" ее якобы из-за давления боевиков. Впрочем Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу депутата и обязал выплатить ей 3600 евро.
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