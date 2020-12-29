Экс-нардепу от "Партии регионов" объявили подозрение в создании террористической организации
Бывшему парламентарию от "Партии регионов" объявили заочное подозрение в создании террористической организации и действиях, направленных на свержение конституционного строя. О ком именно говорится – неизвестно, однако еще с 2015 года подозреваемый проживает в России.
Подозреваемый участвует в информационной войне против Украины
Бывший нардеп поддерживал оккупацию Крыма и действия России на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Украинские спецслужбы выяснили, что бывший украинский политик до сих пор активно участвует в информационной войне против Украины. Подозреваемый продвигает российские интересы в южных украинских областях, в частности, на Херсонщине.
Бывший нардеп посещает оккупированные Крым и Донбасс
Экс-нардеп также довольно частый гость в оккупированных районах Донбасса и Крыма.
Сейчас Служба безопасности продолжает досудебное расследование. Спецслужбы работают над тем, чтобы задержать подозреваемого и заставить ответить перед законом.
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