Бывшему парламентарию от "Партии регионов" объявили заочное подозрение в создании террористической организации и действиях, направленных на свержение конституционного строя. О ком именно говорится – неизвестно, однако еще с 2015 года подозреваемый проживает в России.

Подозреваемый участвует в информационной войне против Украины

Бывший нардеп поддерживал оккупацию Крыма и действия России на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Украинские спецслужбы выяснили, что бывший украинский политик до сих пор активно участвует в информационной войне против Украины. Подозреваемый продвигает российские интересы в южных украинских областях, в частности, на Херсонщине.

Бывший нардеп посещает оккупированные Крым и Донбасс

Экс-нардеп также довольно частый гость в оккупированных районах Донбасса и Крыма.

Сейчас Служба безопасности продолжает досудебное расследование. Спецслужбы работают над тем, чтобы задержать подозреваемого и заставить ответить перед законом.

В чем заключаются обвинения? Политику инкриминируют публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя, созданию террористической организации, нарушению порядка въезда на временно оккупированную территорию.