Бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса объявил о своем банкротстве. По его словам, он обанкротился из-за пандемии коронавируса.

Валенса заявил, что у него почти не осталось денег. Об этом экс-президент рассказал в интервью Polsat News.

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Что сказал Валенса

Я банкрот. Поэтому в этом году никто не получит подарок от Валенсы. В свое время я был активен и что-то зарабатывал, но сейчас это уже невозможно. Были времена, когда у меня было много денег, но я их в основном раздавал на общие цели, на благотворительность. Теперь у меня практически пустые карманы,

– заявил он.

Что известно об экс-президенте Польши

В 1983 году Лех Валенса получил Нобелевскую премию мира за деятельность в поддержку прав рабочих.

Политик возглавил страну в 1990 году после уверенной победы на президентских выборах во втором туре. За него свои голоса отдали почти 75% избирателей.

Повторить свой успех на выборах в 1995 году Валенса не смог. На посту главы Польши его заменил Александр Квасьневский.

После поражения на выборах в 1996 году Лех вернулся на свою прежнюю работу электрика на судоверфи.

Обратите внимание! Лех Валенса признался, что имел контакты со спецслужбами коммунистической Польши. Еще в 1970-х годах он встречался с контрразведкой ПНР аж 5 раз, но в то же время он ни на кого не доносил. Больше информации об этом – читайте по ссылке.