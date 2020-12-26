Пустые карманы: экс-президент Польши объявил о банкротстве
Бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса объявил о своем банкротстве. По его словам, он обанкротился из-за пандемии коронавируса.
Валенса заявил, что у него почти не осталось денег. Об этом экс-президент рассказал в интервью Polsat News.
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Что сказал Валенса
Я банкрот. Поэтому в этом году никто не получит подарок от Валенсы. В свое время я был активен и что-то зарабатывал, но сейчас это уже невозможно. Были времена, когда у меня было много денег, но я их в основном раздавал на общие цели, на благотворительность. Теперь у меня практически пустые карманы,
– заявил он.
Что известно об экс-президенте Польши
- В 1983 году Лех Валенса получил Нобелевскую премию мира за деятельность в поддержку прав рабочих.
- Политик возглавил страну в 1990 году после уверенной победы на президентских выборах во втором туре. За него свои голоса отдали почти 75% избирателей.
- Повторить свой успех на выборах в 1995 году Валенса не смог. На посту главы Польши его заменил Александр Квасьневский.
- После поражения на выборах в 1996 году Лех вернулся на свою прежнюю работу электрика на судоверфи.
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