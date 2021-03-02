Нескоромного запрошують до Національного агентства з питань запобігання корупції через несвоєчасне подання декларації.

До речі Я записую це відео, щоб показати, що я живий, – звернення Нескоромного і реакція СБУ

Експосадовцю вже надіслали офіційного листа від НАЗК.

Крім Нескоромного, до агентства кличуть ще 10 людей. Серед них колишній нардеп Іван Фурсін, київська експрокурорка Оксана Телешецька тощо. Також запросили й представників кількох партій. Наприклад, Олега Авер’янова від "Радикальної партії Олега Ляшка" та Геннадія Лагуту від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити".

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