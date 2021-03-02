Бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного вызывают в НАПК. Он должен явиться в ведомство 9 марта.

Нескоромного приглашают в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за несвоевременной подачи декларации.

Кстати Я записываю это видео, чтобы показать, что я жив, – обращение Нескоромного и реакция СБУ

Бывшему чиновнику уже направили официальное письмо от НАПК.

Кого еще вызывают в НАПК

Кроме Нескоромного, в агентство зовут еще 10 человек. Среди них:

бывший нардеп Иван Фурсин,

киевская экс-прокурор Оксана Телешецкая.

Также пригласили и представителей нескольких партий:

Олега Аверьянова от "Радикальной партии Олега Ляшко",

Геннадия Лагуту от "Аартии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить".

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