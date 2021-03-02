Экс-чиновника СБУ Нескоромного вызывают в НАПК
Бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного вызывают в НАПК. Он должен явиться в ведомство 9 марта.
Источник:НАПК
Нескоромного приглашают в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за несвоевременной подачи декларации.
Кстати Я записываю это видео, чтобы показать, что я жив, – обращение Нескоромного и реакция СБУ
Бывшему чиновнику уже направили официальное письмо от НАПК.
Кого еще вызывают в НАПК
Кроме Нескоромного, в агентство зовут еще 10 человек. Среди них:
- бывший нардеп Иван Фурсин,
- киевская экс-прокурор Оксана Телешецкая.
Также пригласили и представителей нескольких партий:
- Олега Аверьянова от "Радикальной партии Олега Ляшко",
- Геннадия Лагуту от "Аартии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить".
Скандал с покушением на убийство и Нескоромным: что известно
- СБУ 23 января заявила, что задержала сотрудника штаба антитеррористического центра, полковника Андрея Расюка, который, вероятно, искал исполнителей для убийства начальника департамента внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова.
- Заказал убийство якобы бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный.
- Уже 27 января СБУ объявила подозрение Нескоромному.
- Однако он находится за границей. Поэтому его объявили в розыск. Служба также опубликовала записи разговоров Нескоромного, которые подтверждают подготовку преступления.
- Сам экс-чиновник записал видеообращение, в котором рассказал, что жив и находится в безопасности. Также Нескоромный анонсировал разоблачения о хищениях денег в государственных банках и деятельности СБУ.
- В ведомстве утверждают, что обращение Нескоромного было манипулятивным.
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