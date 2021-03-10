Прокуроры военной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему начальнику инженерной службы. Дело в том, что он мог быть причастен к гибели трех военнослужащих на Донбассе.

Мужчину, который был начальником инженерной службы, подозревают в халатности в несении военной службы. Важно Боевики 21 раз нарушили тишину на Донбассе: украинские бойцы не пострадали По данным следствия, военнослужащий не отдал распоряжение обозначить предупредительными знаками и защитить участок дороги с противотанковыми минами. Кроме этого, он не сообщил командованию об их местонахождении, не принял мер по охране участка и разминированию взрывоопасных предметов,

– говорится в сообщении. Детали трагедии Недалеко от Новолуганского 14 февраля на неизвестном взрывном устройстве подорвались военные ВСУ. К сожалению, 3 украинских защитника погибли . Трагедия произошла в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

. Трагедия произошла в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Взрыв прогремел примерно в 9:30 возле дороги , по которой двигались военные. Скорая оперативно прибыла на место, но спасти их не смогла.

, по которой двигались военные. Скорая оперативно прибыла на место, но спасти их не смогла. Среди главных версий трагедии: нарушение правил обращения с боеприпасами, теракт или небрежное отношение военных к службе, ненадлежащая организация службы и передвижения военных. Важно! С начала 2021 года на фронте от пуль врага погибли уже 16 украинских защитников. Поименный список героев – читайте здесь.