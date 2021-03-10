Подрыв военных на Донбассе: в трагедии обвиняют экс-начальника инженерной службы
Прокуроры военной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему начальнику инженерной службы. Дело в том, что он мог быть причастен к гибели трех военнослужащих на Донбассе.
Источник:Офис генпрокурора
Мужчину, который был начальником инженерной службы, подозревают в халатности в несении военной службы.
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По данным следствия, военнослужащий не отдал распоряжение обозначить предупредительными знаками и защитить участок дороги с противотанковыми минами.
Кроме этого, он не сообщил командованию об их местонахождении, не принял мер по охране участка и разминированию взрывоопасных предметов,
– говорится в сообщении.
Детали трагедии
- Недалеко от Новолуганского 14 февраля на неизвестном взрывном устройстве подорвались военные ВСУ. К сожалению, 3 украинских защитника погибли. Трагедия произошла в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
- Взрыв прогремел примерно в 9:30 возле дороги, по которой двигались военные. Скорая оперативно прибыла на место, но спасти их не смогла.
- Среди главных версий трагедии: нарушение правил обращения с боеприпасами, теракт или небрежное отношение военных к службе, ненадлежащая организация службы и передвижения военных.
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