Журналист Юрий Бутусов заявил, что экс-начальника военной разведки Василия Бурбу выселили из дома и лишили его охраны. Именно он дал показания о провале операции по захвату "вагнеровцев".

Такую информацию Юрий Бутусов обнародовал со ссылкой на собственные источники. По данным журналиста, семью Бурбы без предупреждения выселили из дома в Конча-Заспе, который был под охраной.

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Детали ситуации: версия Бутусова

Как отметил Бутусов, произошло это еще 22 февраля. Также разведка лишила Василия Бурбо документов прикрытия.

Накануне выселения из Конча-Заспы с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил Бурбе назначение послом Украины в Австралии, в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами",

– написал Бутусов.

Журналист объяснил, что в противном случае Бурба получил прямые угрозы:

выселение из охраняемого дома,

лишение документов,

увольнение с работы в МИД родного брата,

открытие уголовных дел.

Бутусов констатировал, что Бурба отказался от сделки, поэтому "первые угрозы были немедленно осуществлены".

Обратите внимание! Официальной причиной выселения из дома были ремонтные работы, проведенные семьей Бурбы без согласования с ГУД. В подтверждение своих слов Бутусов опубликовал письмо Бурбы, направленное ему Государственным управлением делами.



Письмо Бурбы от Государственного управления делами / Фото "Цензор.НЕТ"

Однако есть и другая версия событий. Бутусов предположил, что выселение связано с выходом материала расследователя Bellingcat Христо Грозева о ППК "Вагнера".

По данным наших источников, Грозеву звонил лично глава ОП Андрей Ермак, обсуждал, как можно объяснить свою позицию, узнать, что будет в фильме. Его услышали, но на сроки выхода фильма это никак не повлияет,

– отметил Бутусов.

Обратите внимание! В декабре 2020 года расследователи Bellingcat заявили, что нашли доказательства плана спецоперации, которую разработали ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. В то же время глава ОП заявил, что "нам нечего бояться и скрывать".