Экс-руководителя ГУР, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев", лишили охраны, – Бутусов
Журналист Юрий Бутусов заявил, что экс-начальника военной разведки Василия Бурбу выселили из дома и лишили его охраны. Именно он дал показания о провале операции по захвату "вагнеровцев".
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
Такую информацию Юрий Бутусов обнародовал со ссылкой на собственные источники. По данным журналиста, семью Бурбы без предупреждения выселили из дома в Конча-Заспе, который был под охраной.
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Детали ситуации: версия Бутусова
Как отметил Бутусов, произошло это еще 22 февраля. Также разведка лишила Василия Бурбо документов прикрытия.
Накануне выселения из Конча-Заспы с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил Бурбе назначение послом Украины в Австралии, в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами",
– написал Бутусов.
Журналист объяснил, что в противном случае Бурба получил прямые угрозы:
- выселение из охраняемого дома,
- лишение документов,
- увольнение с работы в МИД родного брата,
- открытие уголовных дел.
Бутусов констатировал, что Бурба отказался от сделки, поэтому "первые угрозы были немедленно осуществлены".
Письмо Бурбы от Государственного управления делами / Фото "Цензор.НЕТ"
Однако есть и другая версия событий. Бутусов предположил, что выселение связано с выходом материала расследователя Bellingcat Христо Грозева о ППК "Вагнера".
По данным наших источников, Грозеву звонил лично глава ОП Андрей Ермак, обсуждал, как можно объяснить свою позицию, узнать, что будет в фильме. Его услышали, но на сроки выхода фильма это никак не повлияет,
– отметил Бутусов.
Дело "вагнеровцев": главное
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