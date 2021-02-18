Экс-руководителю филиала ПАО "Укртрансгаз" объявлено подозрение в причинении вреда. По данным следствия, он не провел надлежащий анализ и проверку цен. Как следствие предприятие понесло серьезные убытки.

Офис Генерального прокурора уведомил бывшего руководителя о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Подозреваемый возглавлял структурное подразделение одного из филиалов ПАО "Укртрансгаз".

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В чем подозревают чиновника

Экс-руководитель должен был провести надлежащий анализ цен на новое оборудование и проверить цены на оборудование среди ряда коммерческих предложений.

Из-за его небрежного отношения к ситуации и закупки необходимого оборудования по завышенным ценам, предприятию нанесен материальный ущерб на общую сумму почти 64 миллиона гривен. Такой вывод сделала судебно-экономическая экспертиза.

Меру пресечения подозреваемому еще не избрали. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Также руководство ПАО "Укртрансгаз" собирается возместить убытки государству.

Какую меру пресечения могут избрать экс-руководителю

За это правонарушение предусматривается лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также предусматривается штраф в размере от 4250 гривен до 12 750 гривен.