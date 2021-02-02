Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос бывшего главу Госналоговой службы Сергея Верланова. Экс-чиновник должен прибыть в НАБУ 11 февраля.

Источник: НАБУ

Допрос будет касаться уголовного производства против Верланова, которое открыли 20 октября.

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Дело Верланова: коротко

Экс-налоговику сообщили о подозрении из-за вероятного злоупотребления властью.

Предполагают, что Верланов хотел получить неправомерную выгоду для ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Правоохранители обнаружили на этом предприятии занижение налоговых обязательств аж на 2,24 миллиарда гривен. По информации следствия, эти обязательства отменил сам Верланов.

Еще 21 декабря бывшего чиновника объявили в розыск.

Что говорил Верланов

Мужчина заверил, что не прячется. Сейчас он проживает в Германии, но якобы правоохранители об этом знали.

Обратите внимание! Верланова назначили главой Государственной налоговой службы 8 мая 2019 года. Мужчина должен был пробыть в должности 5 лет, но 24 апреля 2020 года его уволили.