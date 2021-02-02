Экс-главу налоговой Верланова вызывают на допрос в НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос бывшего главу Госналоговой службы Сергея Верланова. Экс-чиновник должен прибыть в НАБУ 11 февраля.
Источник: НАБУ
Допрос будет касаться уголовного производства против Верланова, которое открыли 20 октября.
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Дело Верланова: коротко
- Экс-налоговику сообщили о подозрении из-за вероятного злоупотребления властью.
- Предполагают, что Верланов хотел получить неправомерную выгоду для ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".
- Правоохранители обнаружили на этом предприятии занижение налоговых обязательств аж на 2,24 миллиарда гривен. По информации следствия, эти обязательства отменил сам Верланов.
- Еще 21 декабря бывшего чиновника объявили в розыск.
Что говорил Верланов
Мужчина заверил, что не прячется. Сейчас он проживает в Германии, но якобы правоохранители об этом знали.
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