Колишній виконуючий обов'язки голови правління надпотужного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація" Саймон Чернявський 4 лютого отримав підозру про скоєння корупційного злочину.

Джерело: 24 канал, пресслужба Офісу генерального прокурораЯк стверджують в Офісу генерального прокурора, громадянин Великої Британії, ставши керівником державного підприємства, завдав шкоди бюджету на 9 мільйонів гривень.

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Джерела 24 каналу у правоохоронних органах стверджують, що мова йде саме про Чорнявського. До того ж єдиним британцем, який обіймав указану прокурорами посаду, є саме він.

Проштовхував своїх людей

Оперативники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ з'ясували, що Чернявський після призначення на посаду одразу ж почав проштовхувати своїх людей на ключові посади.

Стосувалося це не тільки продовольчо-зернової корпорації, яка забезпечує фактично увесь експорт українського зерна за кордон, але й інших державних інститутів. Зокрема – Чернявський буцімто прохтовхував підконтрольних собі осіб у Фонд управління держмайна.

Зрив багатомільярдного контракту з Китаєм

Правоохоронці нібито задокументували, як керівник держпідприємства навмисно затягував з відвантаженням запасів зерна до КНР, що могло призвести до санкцій та зриву контракту на 1,5 мільярда доларів.

Мова йде про договір, який ДПЗКУ уклала з "Китайською національною корпорацією машинної промисловості і генеральних підрядів" у 2012 році. При цьому гарантом виконання зобов'язань зі сторони України був Кабмін, який мав забезпечити у разі непостачання зерна виплати у 3 мільярди доларів.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, Черявський збирався доводити ввірену йому компанію до банкрутства для того, щоб стати її власником після приватизації.

Взяли на розтраті

Втім, розслідування цих епізодів ймовірних злочинів колишнього чиновника ще продовжується. А от підозру йому оголосили через введення до штату товариства 18 своїх друзів. Кожному з яких посадовець нібито суттєво збільшив посадові оклади. Лише за січень-лютий 2020 року заступники голови правління та директори департаментів отримали премій на понад 4 мільйона гривень. Загалом аудиторська перевірка діяльності Чернявського виявила збитків на 9 мільйонів лише від призначень підконтрольних йому осіб на посади.

Незабаром суд обиратиме колишньому чиновнику запобіжний захід. Прокурори та слідчі намагатимуться домогтися взяття під варту, оскільки підозрюваний цілком може втекти, скориставшись своїм іноземним громадянством.