Бывший вице-президент "Энергоатома" и экс-член наблюдательного совета "Диамантбанка" Юрий Резуник якобы совершил самоубийство. У него будто бы нашли посмертную записку.

Источник: "Украинская правда"

Информация появилась в сети 30 января.

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Ранее СМИ писали, что Резуник якобы оставил предсмертную записку, в которой обвинил в своем самоубийстве экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко и руководство "Диамантбанка". В записке говорится, будто бы эти люди похитили деньги, принадлежавшие ему и его семье.

Что известно о Резуника

Резуник работал в Энергоатоме с сентября 2008 года по апрель 2012.

В наблюдательном совете "Диамантбанка" мужчина был до 2017 года.

Обратите внимание! НБУ зарегистрировал "Диамантбанк" в 1993 году, однако в 2017 году его признали неплатежеспособным. В этом же году Нацбанк принял решение о ликвидации "Диамантбанка".