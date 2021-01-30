Бывший глава "Энергоатома" Резуник совершил самоубийство, – СМИ
Бывший вице-президент "Энергоатома" и экс-член наблюдательного совета "Диамантбанка" Юрий Резуник якобы совершил самоубийство. У него будто бы нашли посмертную записку.
Источник: "Украинская правда"
Информация появилась в сети 30 января.
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Ранее СМИ писали, что Резуник якобы оставил предсмертную записку, в которой обвинил в своем самоубийстве экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко и руководство "Диамантбанка". В записке говорится, будто бы эти люди похитили деньги, принадлежавшие ему и его семье.
Что известно о Резуника
- Резуник работал в Энергоатоме с сентября 2008 года по апрель 2012.
- В наблюдательном совете "Диамантбанка" мужчина был до 2017 года.
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