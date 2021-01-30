Колишній очільник "Енергоатому" Резуник вчинив самогубство, – ЗМІ
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" та ексчлен наглядової ради "Діамантбанку" Юрій Резуник нібито скоїв самогубство. Біля нього буцімто знайшли посмертну записку.
Джерело: "Українська правда"
Інформація з'явилась в мережі 30 січня.
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Раніше ЗМІ писали, що Резуник буцімто залишив передсмертну записку, у якій звинуватив у свому самогубстві екснардепа від "Народного фронту" Миколи Мартиненка та керівництво "Діамантбанку". У записці мовиться, нібито ці люди викрали гроші, що належали йому і його родині.
Що відомо про Резуника
- Резуник працював в Енергоатомі з вересня 2008 року до квітня 2012.
- У наглядовій раді "Діамантбанку" чоловік перебував до 2017 року.
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