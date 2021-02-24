Гончарук стал любимцем США, – экс-депутат Госдумы объяснил, почему так считает
Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук стал настоящим любимцем США. Дело в том, что он не вляпывался в скандалы и не известен взятками – Америка таких политиков любит.
Источник:24 канал
Такое мнение в эфире программы "Что это было?" высказал экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев. Он добавил, что Алексей Гончарук довольно много времени провел в США.
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"К нему действительно хорошее отношение. Он – тот редкий случай, который не успел зашквариться, ничего не украл и не успел сделать непопулярных реформ", – сказал Пономарев.
Он показывал себя, как человек с прозападной позицией. При нем тарифы снижались, гривна укреплялась. Как только возникла угроза пандемии – его уволили,
– заявил экс-депутат Госдумы.
Также он добавил, что Гончарук ввел земельную реформу. Пономарев отметил, что экс-премьер может вернуться в политику.
"Я думаю, что это абсолютно вероятный сценарий. Я не знаю, какие у него будут планы и как все сложится, но такой сценарий был бы логичным", – подытожил он.
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