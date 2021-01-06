Экс-работнику Вооруженных сил Украины инкриминируют служебную халатность, которая привела к тяжелым последствиям в особый период. Преступление, по данным следователей ГБР, произошло во время строительства казарм в Бахмуте Донецкой области.

Фигурантом уголовного дела является бывший руководитель Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Смотрите также Наехал на ногу полицейскому: во Львове чиновнику ГФС сообщили подозрение – фото

Если следователи и прокуроры докажут вину экс-чиновника, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Что известно об убытках при строительстве казарм в Бахмуте

По данным ГБР, более 3 миллионов гривен переплатило государство за строительство 4 помещений для военных. Как выяснилось, подрядчики вносили в акты приемки выполненных работ сведения о работах, которых никогда не делали.



Бывшему начальнику Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления ВСУ светит до 7 лет тюрьмы / Фото пресс-службы ГБР

Представитель ВСУ, который по служебным обязанностям должен был проверять объемы выполненных работ, подписал все документы.



На самом деле строительство казарм не было завершено / Фото пресс-службы ГБР

Еще в конце 2020 года следователи сообщили о подозрении руководителям 3 частных предприятий в присвоении государственных средств по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебной подделке документов.

Досудебное расследование продолжается.