Бывшего чиновника Держгеокадастра Луганщины признали виновным в получении взятки. Из-за этого чиновника осудили на 9,6 лет заключения.

Детали решения суда

Осужденный чиновник занимал должность исполняющего обязанности начальника Держгеокадастра на Луганщине. Об этом сообщили на сайте Офиса генпрокурора.

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В суде прокуроры доказали, что в июне 2017 года должностное лицо получило 500 тысяч гривен неправомерной выгоды за выдачу приказов на разработку проектно-технической документации,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

Они касались отвода в собственность земельных участков общей площадью более 200 гектаров.

Какое наказание назначили злоумышленнику

►Заключение на срок 9,6 лет.

►Лишение права занимать руководящие должности в течение 3 лет.

►Конфискация имущества.

После провозглашения приговора обвиняемого в зале суда взяли под стражу.