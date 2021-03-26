Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 19 тысяч евро компенсации бывшей депутату-коммунистке Алле Александровской из Харькова. Ее обвиняют в сепаратизме.

Соответствующее решение ЕСПЧ принял в четверг, 25 марта. Суд, в частности, считает, что арест Александровской в 2016 году был необоснованным.

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Что решили судьи ЕСПЧ

Они признали, что содержание подозреваемой под стражей в течение 4 месяцев было чрезмерным.

Во время судебных заседаний женщину держали в металлической клетке, это расценили как унижение достоинства.

Государство-ответчик, то есть Украина должна выплатить компенсацию в течение 3 месяцев.

Александровской должны выплатить 15 600 евро в качестве компенсации морального ущерба.

Еще 3 563 евро – как компенсацию других расходов. Остальную сумму должны перевести на счет одного из ее защитников.

Адвокат бывшей коммунистки Александр Шадрин сравнил решение по иску своей подзащитной с решением в отношении бывшего мэра Славянска – Нели Штепы. Ей Украина выплатила 3 600 евро.

Дело Александровской: что известно

Бывшего депутата Коммунистической партии задержали 29 июня 2016 года в Харькове по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины и даче взятки должностному лицу.

По информации правоохранителей, Александровская и ее сын Александр пытались подкупить депутатов местных советов на Харьковщине. Такое задание получили от спецслужб России.

Взятка касалась принятия на сессиях обращений в парламент и президента О внесении изменений в Конституцию относительно федерализации. Подозреваемая провела 4 месяца в СИЗО.

После этого ее отправили под домашний арест. В 2016 году прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении женщины. Дело до сих пор на рассмотрении в суде первой инстанции.