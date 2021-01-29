Бывшего бойца "Беркута" Сергея Киминчижи заметили среди минских омоновцев. Его пригласили в резиденцию Лукашенко – дворец "Независимости".

Источник: Еврорадио

После "Беркута" Сергей Киминчижи стал одним из командиров минского ОМОН. Ранее Киминчижи бежал из Украины, чтобы не расплачиваться за свое участие в убийствах на Майдане Независимости в 2014 году.

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Киминчижи и Беларусь

Киминчижи участвовал в массовых репрессиях против белорусских протестующих в августе 2020 года. Также известно, что он лично задерживал политических активистов, а затем свидетельствовал против них в суде.

С августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые протесты против диктатора Александра Лукашенко. Его обвиняют в фальсификации результатов президентских выборов.

Что еще известно о Сергее Киминчижи