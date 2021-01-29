Карьерный рост в ОМОН Беларуси: экс-беркутовца пригласил к себе Лукашенко
Бывшего бойца "Беркута" Сергея Киминчижи заметили среди минских омоновцев. Его пригласили в резиденцию Лукашенко – дворец "Независимости".
Источник: Еврорадио
После "Беркута" Сергей Киминчижи стал одним из командиров минского ОМОН. Ранее Киминчижи бежал из Украины, чтобы не расплачиваться за свое участие в убийствах на Майдане Независимости в 2014 году.
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Киминчижи и Беларусь
Киминчижи участвовал в массовых репрессиях против белорусских протестующих в августе 2020 года. Также известно, что он лично задерживал политических активистов, а затем свидетельствовал против них в суде.
Что еще известно о Сергее Киминчижи
- Родился в селе Васильевка, что в Одесской области.
- Служил в армии Украины.
- Впоследствии работал в одесском "Беркуте".
- Он участвовал в боевых действиях на улице Институтской 20 февраля 2014 года, во время которых погибли протестующие.
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