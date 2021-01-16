В Житомире 15 января разбился в ДТП 35-летний капитан полиции Игорь Мороз. Когда правоохранитель ехал на выполнение задания, свернул на встречную полосу.

Мороз был заместителем начальника одного из отделов полиции. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирщины в фейсбуке.

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Как произошло ДТП

Правоохранитель ехал на собственном Volkswagen Polo на выполнение служебного задания. Предварительно установлено, что мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом.

Кстати, одна из пассажирок общественного транспорта тоже получила травмы. Медики оказали ей помощь, но не госпитализировали.

Что известно о Морозе

Мужчина был военным связистом. Более 5 лет служил в рядах Вооруженных сил Украины.

В правоохранительные органы попал в 2014 году, а в 2018 его назначили заместителем начальника отдела связи и телекоммуникаций.

В Житомирской полиции выразили соболезнования семье погибшего.

Он был ответственным и принципиальным работником, добрым и порядочным человеком, искренним и надежным другом,

– отметили в пресс-службе.



Погибший Игорь Мороз / Фото полиции Житомирщины