На популярном египетском курорте умер украинский волонтер Юрий Юрасюк. Мужчина оказался в больнице Шарм-эль-Шейха на аппарате искусственной вентиляции легких из-за коронавируса и не смог преодолеть недуг. Сейчас решают вопрос о помощи семье погибшего и репатриации его тела в Украину.

Об этом изданию сообщили в посольстве Украины в Египте. Юрасюк умер в госпитале Шарм-эль-Шейха еще 19 марта.

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Что говорят в посольстве

Посольство с момента поступления информации о госпитализации Юрия Юрасюка в больницу поддерживало постоянный контакт с женой умершего Ольгой Юрасюк и страховой компанией, которая его обслуживала,

– отметили дипломаты.

Сейчас посольство содействует в репатриации гроба с телом погибшего в Украину.

Кроме того, в Шарм-эль-Шейх прибыл консул Украины. Он встретился с женой волонтера и оказал ей поддержку, в том числе и адвокатскую.

По словам посла Евгения Микитенко, смерть Юрасюка имела большой резонанс среди руководства Египта. 20 марта по поручению египетского министра туризма в посольство со словами соболезнования звонили египетские чиновники.

Посол также рассказал, что египетская сторона взяла на себя все расходы по пребыванию родных погибшего в Египте.

Что известно о Юрии Юрасюке

Он – известный фронтовой волонтер и детский стоматолог из Ирпеня. Бесплатно лечил зубы детям из семей, чьи члены погибли на Донбассе.

из Ирпеня. Бесплатно лечил зубы детям из семей, чьи члены погибли на Донбассе. Несколько лет был волонтером "Бучанской стражи". С начала российской агрессии на востоке помогал украинской армии.



Юрий Юрасюк был известным волонтером / Фейсбук Анатолия Кушнирчука

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