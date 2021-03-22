В Египте умер известный украинский волонтер Юрий Юрасюк
На популярном египетском курорте умер украинский волонтер Юрий Юрасюк. Мужчина оказался в больнице Шарм-эль-Шейха на аппарате искусственной вентиляции легких из-за коронавируса и не смог преодолеть недуг. Сейчас решают вопрос о помощи семье погибшего и репатриации его тела в Украину.
Источник:"РБК-Украина"
Об этом изданию сообщили в посольстве Украины в Египте. Юрасюк умер в госпитале Шарм-эль-Шейха еще 19 марта.
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Что говорят в посольстве
Посольство с момента поступления информации о госпитализации Юрия Юрасюка в больницу поддерживало постоянный контакт с женой умершего Ольгой Юрасюк и страховой компанией, которая его обслуживала,
– отметили дипломаты.
Сейчас посольство содействует в репатриации гроба с телом погибшего в Украину.
Кроме того, в Шарм-эль-Шейх прибыл консул Украины. Он встретился с женой волонтера и оказал ей поддержку, в том числе и адвокатскую.
По словам посла Евгения Микитенко, смерть Юрасюка имела большой резонанс среди руководства Египта. 20 марта по поручению египетского министра туризма в посольство со словами соболезнования звонили египетские чиновники.
Посол также рассказал, что египетская сторона взяла на себя все расходы по пребыванию родных погибшего в Египте.
Что известно о Юрии Юрасюке
- Он – известный фронтовой волонтер и детский стоматолог из Ирпеня. Бесплатно лечил зубы детям из семей, чьи члены погибли на Донбассе.
- Несколько лет был волонтером "Бучанской стражи". С начала российской агрессии на востоке помогал украинской армии.
Юрий Юрасюк был известным волонтером / Фейсбук Анатолия Кушнирчука
Волонтер заболел в Египте: основное
- Юрий Юрасюк уехал вместе с женой Ольгой и 2 дочерьми в Египет на отдых в начале марта.
- На третий день ему стало плохо – начался сильный кашель, проблемы с дыханием.
- Мужчину госпитализировали и поставили диагноз – пневмония. А 9 марта Юрасюка подсоединили к аппарату ИВЛ.
- Результаты анализов подтвердили коронавирус.
- Семью и друзей мужчины не изолировали, потому что у них тест не подтвердил COVID-19.
- Друзья и туроператор помогли здоровым членам семьи вернуться домой. Однако впоследствии жена Ольга Юрасюк вернулась в Египет и поселилась возле госпиталя. Ей не разрешали видеться с мужем, даже общаться по телефону. Врачи говорили, что Юрий очень слаб, поэтому ему нужно беречь силы.
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