С начала декабря Египет усилил проверку негативных результатов ПЦР-тестов от украинских туристов. В частности, каждый документ должен иметь подпись врача или специальный QR-код.

Результаты тестов должны показать все туристы в возрасте от 6 лет. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает прессслужба посольства Украины в Египте.

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Детали о требованиях

В сертификате обязательно должна быть зафиксирована точная дата и время, когда человек сдавал тест.

Результаты ПЦР-теста действительны лишь 72 часа.

К рассмотрению принимают только сертификаты, которые выдала официальная лаборатория. Происхождение документа должно быть официально зарегистрировано и содержать печать, подпись врача и/или QR-код, который подтвердит результат теста на официальном сайте лаборатории.

В сертификатах запрещены любые исправления и правки.

В сертификате должны содержаться данные о проведенном виде теста – типа RT-PCR.

Язык сертификата – английский.

В документе необходимо указать информацию о человеке, который сдавал тест.

Сертификаты, которые написаны от руки, к рассмотрению не принимают.

Если у египетской стороны возникнут определенные вопросы относительно результата ПЦР-теста, туриста заставят по прилету пройти повторное тестирование. Если окажется, что путешественник – заражен, его изолируют.