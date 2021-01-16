Скандальная экс-нардепка от "Партии регионов" Елена Бондаренко 15 января снова отличилась заявлением о Вооруженных силах Украины. В частности, женщина обвинила военных в преступлениях.

Что наговорила Бондаренко

На 7 году войны экс-чиновница до сих пор утверждает, что на Донбассе нет российских войск. Об этом Бондаренко заявила в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Кроме того, женщина назвала преступниками военных ВСУ. Правда, свои слова Бондаренко не аргументировала.

Как отреагировали в ВСУ

Офицер Генштаба в ВСУ Анатолий Штефан отметил в фейсбуке, что на такие заявления нужна реакция от государства и правоохранительных органов. В частности, от Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Иначе будет реакция от ветеранов и воинов Вооруженных Сил Украины.

Эта реакция, по моему мнению, уже приближается с большой скоростью. Никто не позволит врагам и их пособникам так себя вести по отношению к нашим воинам. Это моя личная позиция как военного, так и командира,

– добавил Штефан.

Офицер добавил, что Бондаренко выражает такие заявления после тысяч доказательств российской агрессии на Донбассе. Кроме того, эти слова уже "растянули" СМИ оккупантов.

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