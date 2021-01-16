Одиозная "экс-регионалка" Бондаренко вновь отличилась и назвала военных ВСУ "преступниками"
Скандальная экс-нардепка от "Партии регионов" Елена Бондаренко 15 января снова отличилась заявлением о Вооруженных силах Украины. В частности, женщина обвинила военных в преступлениях.
Что наговорила Бондаренко
На 7 году войны экс-чиновница до сих пор утверждает, что на Донбассе нет российских войск. Об этом Бондаренко заявила в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Кроме того, женщина назвала преступниками военных ВСУ. Правда, свои слова Бондаренко не аргументировала.
Как отреагировали в ВСУ
Офицер Генштаба в ВСУ Анатолий Штефан отметил в фейсбуке, что на такие заявления нужна реакция от государства и правоохранительных органов. В частности, от Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Иначе будет реакция от ветеранов и воинов Вооруженных Сил Украины.
Эта реакция, по моему мнению, уже приближается с большой скоростью. Никто не позволит врагам и их пособникам так себя вести по отношению к нашим воинам. Это моя личная позиция как военного, так и командира,
– добавил Штефан.
Офицер добавил, что Бондаренко выражает такие заявления после тысяч доказательств российской агрессии на Донбассе. Кроме того, эти слова уже "растянули" СМИ оккупантов.
Чем известна Елена Бондаренко: скандальные высказывания
- "Экс-регионалка" не первый раз делает такие заявления. Например, в 2016 году, выступая на российском телевидении, она "поливала грязью" украинскую власть и народ.
- Депутат утверждала якобы о "гражданской войне" на Донбассе.
- В 2017 году в СБУ заявили, что спецслужбы России готовили провокацию с участием Бондаренко. Они, вероятно, хотели организовать антиукраинскую акцию.
- Кстати, в 2018 году женщина проводила так называемый мастеркласс "Побеждай и убеждай". С участников брала более 5 тысяч гривен.
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