Сейчас проходит новая реализация большого сценария деолигархизации пророссийского политика Виктора Медведчука. Спасти его сможет только президент России.

Не исключено, что ситуация вокруг депутата из "Оппозиционной платформы – За жизнь" закончится его эвакуацией из Украины в направлении государства-агрессора. Такое мнение в эфире высказал экс-депутат и журналист Сергей Лещенко.

Актуально Медведчук уйдет из Украины, – Лещенко

По его словам, Медведчука и его жену Оксану Марченко постигло большое разочарование. Ведь у них нет общественной поддержки и их никто не защищает.

Они видят, что кольцо сужается, а защитить их некому. Единственной защитой (Медведчука – 24 канал) может быть Путин, который начнет широкомасштабную эскалацию на Востоке Украины. Но пока он на это не решается,

– отметил Лещенко.

Он отметил, что президент России будет выглядеть слишком одиозно, когда активно будет "вписываться" за Медведчука:

с одной стороны, это фактически изобличает его как своего прямого агента;

с другой – у Путина сложная внутренняя ситуация в стране.

Ударили в правильный момент

"Удар по Медведчуку нанесли в правильный момент. Именно тогда, когда Путин был наиболее ослаблен внутренним кризисом в России, в частности оппозиционером Алексеем Навальным", – отметил журналист.

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Лещенко: Агентура должна маскироваться

Агентура, как сказал экс-депутат, должна во что-то маскироваться. Например, телеканалы пророссийского депутата маскировались под журналистов, хотя и были агентами пропагандистского воздействия. А сам Медведчук до создания ОПЗЖ маскировался под общественного деятеля.

Он напомнил, что это произошло после 2006 года. Тогда Медведчук тотально проиграл парламентские выборы. И понимал, что не может быть ни в политике, ни на дипломатической службе, ни в правительственных структурах.