В январе 2021 в Украине значительно усилят карантин и запретят работу спортзалов, непродовольственных магазинов, кафе и ресторанов. Кроме этого маркеты и крупные торговые сети смогут продавать только товары первой необходимости, а вот все остальные товары можно будет заказать только адресной доставкой.

Сайт 24 канала рассказывает, какие товары можно будет купить во время жесткого карантина, а какие попадут под запрет.

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Что нельзя будет купить во время карантина

Специалисты адвокатского объединения "Вишневый и Партнеры" объясняют, что вообще, перечень товаров первой необходимости не прописан четко в украинском законодательстве. Однако, есть Постановление Кабинета Министров № 780 от 11 октября 2016 года, которым утверждается так называемая "потребительская корзина", то есть товары, которые необходимы для основных социальных и демографических групп населения и определяются для расчета прожиточного минимума.

Очевидно, на основе этого постановления были определены предприятия, которые осуществляют продажу необходимых во время карантина товаров и услуг, и каким будет разрешено продолжать их деятельность в период с 8 по 24 января 2021 года.

Позволяют работать супермаркетам, аптекам, ветаптеки и зоомагазинам, банковским учреждениям, почте, и АЗС, но без зон питания. Также разрешена работа магазинов электроники, которые продают средства связи. Однако, скорее всего, речь идет о деятельности магазинов при ограниченном количестве посетителей с сохранением санитарных карантинных норм, – говорят адвокаты.

Александр Кудрявцев, адвокат, управляющий адвокатским бюро "Александра Кудрявцева", перечисляет, что во время январского карантина торговать нельзя будет.

Товары:

одежда и обувь;

посуда;

мебель;

текстильные изделия;

техника;

ювелирные изделия;

парфюмерия (отличная от средств гигиены)

строительные материалы;

сантехническое оборудование;

очки, а также другие товары, которые обычно продаются в ТРЦ и на непродовольственных рынках.

Какие штрафы предусмотрены и как это будет работать

За нарушение "правил карантина" предусмотрена ответственность Кодексом Украины об административных правонарушениях. В частности, ст. 44-3 КоАП Украины предусматривает наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть, от 17 000 до 34 000 гривен) и на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть, от 34000 в 170 000 гривен), – напоминают адвокаты.

Андрей Жук, председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины rau.ua, объясняет, что пункт о запрете продажи товаров не первой необходимости был в постановлении изначально, но проблема в том, что правительство не акцентировало на этом внимание.

Необходимо было открыто заявить об этом. И следует отметить, что запрет прописана нечетко, его можно по-разному трактовать. Для фуд-ритейла это большие потери, например в гипермаркетах такие категории могут составлять 30-40% в объеме продаж. Но для закрытых нон-фуд сетей это позитив, при котором не будет двойных стандартов. Например, никто не сможет в оффлайне продавать бытовую технику и игрушки, – отметил Андрей Жук.

Он добавляет, что на практике данная категория товаров просто может быть ограждена от покупателей, но в целом это решение создает множество проблем.

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Что написано в постановлении