Министр юстиции Денис Малюська уверяет, что в украинские тюрьмы поставляется только качественная продукция для питания заключенных. Все закупки проводятся через ProZorro.

В интервью он заявил, что любое медиа может выезжать, выбирать любую тюрьму и там проверить качество продуктов, которые доставлены их поставщиками. "Я сам такую рыбу не ем дома, которую я находил в тюрьмах. Реально, качество хорошее", – сказал Малюська.

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Почему продукты для заключенных дороже, чем в супермаркетах

Денис Малюська также объяснил, почему цены на продукты питания заключенных выше от цен в супермаркетах.

"Любая продукция не может стоить столько, сколько она стоит в супермаркете априори. Потому что в условиях контракта есть ряд обязанностей, которые не имеют супермаркеты. Например, развести все масло в тюрьме, а это более 100 заведений по всей территории страны. Бесплатно это, мягко говоря, не делается. И это входит в цену товара, поэтому масло, которое мы покупаем, не может стоить, как в супермаркете", – сказал министр юстиции.

Как происходят закупки

По его словам, все происходит через ProZorro. Процедура проводится в 2 шага – сначала определяется круг поставщиков, которые заинтересованы в будущем осуществлять поставки, и затем они соревнуются между собой на 2 этапе.

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"В супермаркете, если приобрели у поставщика масло, а он не привез – ничего страшного, кто-то другой подвезет. Если мы проведем закупку, а она потом будет обжалована, отменена или поставщик не сможет реализовать продукцию, то у нас люди начнут голодать. Ключевой критерий – мир перевернется, но поставка еды состоится", – заявил он.