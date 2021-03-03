Накануне из прокуратуры уволили скандального Николая Петришина. Хотя он убеждает, что не уволен и сейчас находится в отпуске. Кроме того, Петришин заявил, что решение комиссии, как и приказы, принятые на его основе, намерен обжаловать в суде.

Ранее Петришин возглавлял Тернопольскую прокуратуру. Но в первый же день после назначения попал в скандал. Он устроил алкобанкет и угрожал подчиненным "еб*ть их, как тупых свиней". После этого Петришина уволили, но в органах прокуратуры он оставался.

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Что говорит сам Петришин об инциденте

Он отметил, что длительное время воздерживался от комментариев, поскольку рассчитывал на объективность во время служебного расследования и дисциплинарного производства.

"Однако 19 февраля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла относительно меня решение. А именно решила целесообразным уволить из органов прокуратуры. Поэтому считаю, что требования относительно не разглашения "особенностей внутренней кухни" нашей организации я сдержал и в дальнейшем имею право объяснить обществу что же произошло на самом деле", – отметил он.

По словам Петришина, те скандальные события произошли 14 сентября 2020 года. Он убеждает, что это было официальное мероприятие по представлению его, как руководителя коллектива и руководителям правоохранительных органов.

Формат его проведения согласовали с руководством Офиса генпрокурора и проходил он под его председательством. С едой. В обеденное время. Без алкоголя. Обед был организован на сумму 3 700 гривен. Это абсолютно нормальная практика, особенно когда Тернополь находился в красной зоне и заведения питания здесь не работали,

– подчеркнул бывший прокурор.

Он добавляет, что завершилось мероприятие в 15:00, а уже в 16:00 в его служебном кабинете работали сотрудники отдела "К" СБУ и работники Генеральной инспекции.

"На время фактически проведения в моем кабинете обыска каких-либо торжеств не было, в кабинете был только я и, как и другие работники прокуратуры, занимался служебными делами. Это подтверждает соответствующий акт Генеральной инспекции", – говорит Петришин.

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Какие оправдания в свою сторону и версии он говорит

Относительно версии об алкоголе и нецензурной брани, тот ее якобы опровергает:

показания 12 человек, в том числе 2 его заместителей;

видеоматериалы;

акт с участием 7 человек, где записано дословно: "в помещении кабинета продуктов питания, открытых алкогольных напитков, обстановки, которая бы указывала на употребление таких продуктов, не установлено".

Весь этот абсурд основывается на объяснении двух, по моему мнению, потерявших совесть и моральные принципы человек, которым я накануне представления отказал в назначении на должности своих заместителей,

– заявляет Петришин.

Также он подчеркнул, что

прошел исследование с использованием полиграфа в Государственном экспертном учреждении Минюста, на котором подтвердил правдивость предоставленных показаний;

подал иски об опровержении недостоверной информации в СМИ; в части из них уже одержал победу и решения суда вступили в законную силу;

согласился пройти проверку на состояние опьянения, в отличие от "святых разоблачителей";

только после почти 3 часов проверки всех помещений, мебели, урн в его кабинете и составления всех документов, уже в нерабочее время отказался от дальнейшего участия в этом "шоу" и отправился домой.

"Разоблачители", в отличие от меня, не проходили исследование с использованием полиграфа – достоверность их показаний подтвердили "справкой" старшего специалиста-полиграфолога внутренней безопасности ОГП, подготовленными за один день", – добавляет экс-прокурор.

Также он указывает на "множество процессуальных нарушений и конфликт интересов у лиц, вовлеченных в расследование". В частности, его документы якобы не приобщали, доказательства не исследовали, а во всех ходатайствах отказали, в том числе по опросу лиц.

По мнению Генинспекции, в моем кабинете под председательством руководства ОГП проходило не официальное мероприятие, а моя частная вечеринка, а наличие еды – вызвано моим частным интересом. По моему мнению, в основу решения лег "значительный общественный резонанс", искусственно созданный так называемыми "активистами" и карьерные амбиции отдельных лиц, а не желание разобраться,

– констатировал Петришин.

В завершение он выразил убеждение, что суд даст оценку собранным доказательствам и все расставит на свои места.

Обратите внимание! Ранее сообщалось, что Петришин может стать заместителем главы Специализированной прокуратуры в военной сфере. Однако этого так и не произошло.

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