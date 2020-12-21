Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков в Facebook сообщил о том, что было подписано соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о выделении кредита в размере 450 млн евро для ремонта и строительства дорог.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

"Финансирование ЕБРР будет состоять из трех траншей – два из них на сумму 290 млн евро будут использованы для реконструкции 275 км автодороги M-05 Киев – Одесса, третий – 160 млн – для финансирования строительства 24-километрового северного участка кольцевой объездной дороги вокруг Львова", – уточнил Кубраков.

Кроме того, при содействии ЕБРР будут проведены мероприятия, направленные против коррупции в дорожной сфере.

Проект с ЕБРР по противодействию коррупции мы инициировали еще в начале этого года. Со старта "Великого Будівництва" мы понимали, что рекордное финансирование создает рекордные соблазны для злоупотреблений. Многие вещи мы смогли исправить уже в этом году – создали дополнительный контроль при отборе подрядчиков, принятии и оплате выполненных работ, внедрили независимый технадзор",

– сказал Кубраков.

Наконец, ЕБРР также профинансирует мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах. Как сказал глава Укравтодора, будет произведена оценка дорожной безопасности в масштабах национальной сети автодорог с целью определения и приоритезации наиболее опасных участков для реализации мероприятий смягчения рисков.

Как сообщалось ранее, успехи в реализации инфраструктурных проектов позволили Укравтодору планировать стратегию на годы вперед, и Кубраков представил мегапроекты, которые будут реализованы до 2025 года, а именно:

ремонт дорог, ведущих к пограничным переходам, строительство 2 900 км цементобетонных дорог, масштабное восстановление и ремонт 1 385 мостов.