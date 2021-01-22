Новый "британский" штамм коронавируса, вероятно, является не только заразнее, но и смертельнее. Он приводит к 30% большему количеству смертей, чем обычный.

Такое заявление сделал председатель правительства Великобритании Борис Джонсон, сообщает BBC. Впрочем, это лишь предварительные данные исследований.

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"В дополнение к более быстрому распространению, есть предварительные данные о том, что новый штамм, обнаруженный в Лондоне и на юго-востоке, может вызвать более высокую смертность", – сказал Джонсон.

Он добавил, что именно вследствие этого нового штамма система здравоохранения сейчас находится под большим таким давлением.

Стоит отметить! Пока окончательно не доказано, на самом ли деле "британский" штамм вируса представляет большую опасность, чем "китайский ". Ожидается, что уже вакцины будут действенными как против старого, так и против нового штаммов.

Ранее исследования уже показывали, что новый штамм распространяется быстрее и легче, чем другие виды недуга.

Что известно о "британском" штамме коронавируса

Вспышку нового штамма коронавируса обнаружили в Великобритании.

Через это страну постепенно изолировали от остального мира.

По предварительной информации, мутировавший COVID-19 на 70% заразнее чем уже известный.

В ВОЗ пояснили, что вероятность мутаций вируса увеличивается с ростом его передачи, а в процессе изменений вирус постепенно приспосабливается к организму человека.



Новый штамм коронавируса / инфографика 24 канала