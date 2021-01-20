В Вашингтоне состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного президента США Джозефа Байдена. После этого новый глава государства сразу же приступил к исполнению своих обязанностей.

Как прошла инаугурация Байдена

Обычно, на инаугурацию президента приезжают сотни тысяч людей со всей Америки. Впрочем из-за пандемии и угрозы вооруженных беспорядков национальную аллею парка Капитолия закрыли для посетителей. Об этом говорится в программе "Голос Америки" на 24 канале.

К теме Инаугурация Джо Байдена в США: хронология событий – фото, видео

На торжественную церемонию пригласили около тысячи гостей, среди них – конгрессмены, бывшие президенты и люди, которых они могли пригласить с собой. Зато на национальной аллее разместили примерно 200 тысяч флажков из разных американских штатов, которые символизируют людей, которые не смогли сегодня приехать на событие.



Джо Байден произносит речь / Скриншот с видео ABC

Первые шаги нового президента

Само же празднование длилось не долго, после инаугурации Джо Байден сразу же принялся за работу. Он планирует подписать ряд президентских указов, которые должны отменить предыдущие распоряжения Дональда Трампа. В частности Байден планирует вернуться к парижскому климатическому соглашению и отменить запрет на поездки в США из мусульманских стран.

Смотрите полный выпуск "Голоса Америки" на 24 канале: