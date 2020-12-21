Уходящий год оставит о себе самые мрачные воспоминания. Одних пандемический 2020-й убил, других разорил, третьих лишил народной поддержки.

Михаил Дубинянский эксклюзивно для сайта 24 канала.

Успех во время пандемии

Досталось всем – от Британии до Бразилии, от датских норок до таиландских отелей, от Александра Лукашенко с революционной ситуацией до Владимира Зеленского с обвалившимся рейтингом. Но на этом кризисном фоне выделяется прослойка явных победителей. Тех, кто добился успеха, несмотря на пандемию: а отчасти и благодаря ей.

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Китай и COVID-19

Так, главная экономическая победа года была одержана Китаем.

Если западные конкуренты КНР по-прежнему не вылезают из локдаунов и терпят убытки, то в Поднебесной эпидемию взяли под контроль относительно быстро, и вторая экономика планеты восстановилась ударными темпами. "Китай создает группу "COVID-19"; Китай добавляет в группу остальной мир; Китай выходит из группы "COVID-19", – авторы этой фейсбучной шутки оказались правы. Китайский успех в борьбе с пандемией можно объяснять национальным менталитетом, авторитарным строем или теориями заговора, но, как бы то ни было, к концу 2020-го Пекин оказался в выигрышном положении.

Конфликт Армении и Азербайджана

Военная победа года досталась Азербайджану, частично восстановившему контроль над Нагорным Карабахом. Реванша пришлось ждать более пятнадцати лет, но момент для него был выбран идеально. С одной стороны – состоявшееся перевооружение азербайджанской армии и активная поддержка Турции. С другой – нелюбимое Москвой правительство революционера Пашиняна и нежелание РФ помогать Еревану. А с третьей – все та же пандемия, заставившая мировых игроков сосредоточиться на собственных проблемах, благодаря чему руки Баку и Анкары оказались развязаны.

Победа Джо Байдена на выборах в США

Политический победитель года тоже очевиден – избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден. Хотя эта победа все еще оспаривается Дональдом Трампом, никаких оснований считать ее нечестной нет. Другое дело, что в ключевых штатах кандидат от демократов победил с минимальным перевесом, да и особой харизмой он похвастаться не мог. И, вероятнее всего, Трампа не удалось бы одолеть, не вмешайся коронакризис. В начале 2020-го действующий президент США оставался фаворитом будущих выборов, но пандемия отобрала у него главный козырь – растущую экономику – а попытки игнорировать новый вирус лишь усугубили положение. По сути, катастрофа расчистила Байдену путь в Белый дом.

Местные выборы в Украине

Ну а главная отечественная победа уходящего года связана с нашими региональными элитами. 2020-й продемонстрировал, кто обладает реальной силой на украинских просторах – во Львове и Одессе, в Днепре и Тернополе, в Чернигове и Виннице, в Запорожье и Черкассах. Пандемия не только не ослабила местный истеблишмент, но скорее помогла ему. Хозяева регионов возглавили борьбу против непопулярного карантина, демонстративно игнорировали решения центра, а на осенних выборах задали жару и "Слуге народа", и ОПЗЖ, и "Евросолидарности".

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Особенно символичным стал триумф команды Кернеса в Харькове: при том, что сам Геннадий Адольфович находился в берлинской клинике в критическом состоянии и участия в кампании вообще не принимал. Это ничуть не помешало разгромить конкурентов в пух и прах. Правда, последующая кончина переизбранного харьковского мэра придает этому триумфу горький привкус. Но, пожалуй, то же можно сказать и о других победах, имевших место в катастрофическом для планеты 2020 году.