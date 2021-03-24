В 1979 году к власти в Ираке пришел человек, который долго держал собственный народ в страхе, Саддам Хусейн. Ирано-иракский конфликт показал весь потенциал, мощь и главное – оружие диктатора.

В 1980 году диктатор начал войну с соседом, которая длилась 8 лет и унесла сотни тысяч жизней. Несмотря мощности Хусейна, победить удалось в битве, но не в войне. Поэтому уже в 1988 году он начал проект под названием "Вавилон", в рамках которого в стране появились так называемые суперпушки.

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Соответствующее оружие по меркам того времени не имело аналогов ни в одном государстве. Десятки миллионов долларов, огромная база ученых и работа в сразу нескольких европейских странах "подарили" диктатору уникальное оружие, которое уже в 1990-х годах во время войны в Персидском заливе "на собственной шкуре" почувствовали американцы.

Кто такой Джеральд Булл

Возглавил этот проект канадский инженер Винсент Джеральд Булл – человек, которого называют отцом супероружия. В попытках создать пушку, которая могла бы одним выстрелом запускать спутники на орбиту Земли, он дошел до того, что переформатировал свою идею в военную плоскость.

Булл родился в Канаде в марте 1928 года, был одним из 10 детей в семье. Его семья жила в достатке, ведь и мать, и отец имели хорошую работу. Однако так продолжалось недолго.

Когда Винсенту было чуть больше, чем 3 года – его мама умерла после рождения 10-го ребенка. Отец подсел на алкоголь и уже не смог избавиться от зависимости. Семья обанкротилась, поэтому всех детей решили раздать родственникам.



Булл родился в Канаде / Фото Source Giltaur

Булл вместе с сестрой рос у тети. Детство проходило без происшествий, он был спокойным ребенком, с детства проявил интерес к конструированию, поэтому все свои школьные годы посещал кружки по ракетостроению и авиамоделированию.

Его талант и желание в будущем помогли Буллу стать одним из самых известных ученых в области машиностроения. Правда, признание он получил не за полезные достижения в этой области, а за изобретение оружия, которое впоследствии назвали "суперпушкой".

Джеральд Булл был очень интересным персонажем. Он мог так быстро опустошить бутылку виски, с ним нельзя было сравниться. Но с другой стороны – он был абсолютным техническим гением в плане артиллерии,

– рассказал исследователь Питер Андервейджер.

Дела с обучением в школе в Джеральда шли безупречно. Уже в 16 лет он решил поступать в университет на кафедру аэронавигационного машиностроения, там он абсолютно никак не выделялся.

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И профессора, и студенты, которые его помнили, всегда описывали Винсента как обычного ученика со средними баллами. Он никогда даже не пытался быть на голову выше своих университетских коллег.

Первое серьезное задание

В то же время абсолютно все, кто с ним знаком, говорили о его настойчивости. Именно это и помогло ему перевестись в другой университет в Торонто. Там вместе с товарищем он получил первое серьезное задание – построить сверхзвуковой аэродинамический тоннель.



Проект Булла получился успешным / Radio Canada International

Тогда это было задачей не из легких, ведь тоннель предназначен для моделирования влияния среды на движущееся тело. Исследование этого тоннеля и точные расчеты напрямую влияли на дальнейшие разработки, исследования и изобретения Булла и профессоров из университета в частности.

Разработка вышла успешной, проект удалось показать коллегии преподавателей, а еще на презентацию пришли ученые и военные, которые были заинтересованы в разработке соответствующего тоннеля. В будущем он помог бы создать оружие, которое могло бы бросать ядра и снаряды на дальние дистанции.

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Армейцы искали человека, который мог бы помочь в разработке мощной артиллерии. Новые методы и подходы к такому вооружению могли дать шанс выигрывать войны, значительно уменьшая потери среди людей.

Проект по созданию сверхзвукового аэродинамического тоннеля Винсент протянул с собой через всю жизнь, постоянно модифицируя его и давая все новые и новые разработки. Именно этот проект и помог ему установить рекорд, который держится и по сей день.

В 1951 году Джеральд Винсент Булл защитил диссертацию в университете в возрасте 23 лет. До сих пор его считают самым молодым выпускником в истории института, которому удалось защитить докторскую диссертацию.



Булл защитил диссертацию в университете в возрасте 23 лет / Northland Journal, Scott Wheeler's

Проект Булла был настолько успешным, что внимание на него обратили специалисты по организации по вопросам вооружения и исследований – это канадско-британское ведомство, занимающееся изучением баллистики и артиллерии.

Его хорошо финансировали в послевоенный период, ведь там занимались вопросами исследований сверхзвукового полета и ракетных проектов. И хотя Вторая мировая закончилась, "холодной" войны никто не отменял.

Первенство в таких сферах означало мировое лидерство в вопросах обороны и гонки вооружений. Поэтому, Джеральд Винсент Булл и его новые коллеги занимались разработками новых типов пушек. Нужно было найти такой вариант, чтобы стрелял далеко, быстро, эффективно и главное – недорого и надежно.

Новый проект по гиперзвуковому вооружению

Главной проблемой того времени было то, какой бы мощной ни была пушка, у нее был свой ресурс. Поэтому чем мощнее происходил выстрел, тем быстрее разрушался ствол. Задачей Булла было решить проблему и представить обновленный вариант вооружения.

Здесь и пригодился его аэродинамический тоннель. По словам ученого Джулиуса Лукашевича, Джеральд Булл разрабатывал необычные аксессуары, и главное – дешевые в обслуживании с точки зрения аэродинамических характеристик.



Булл разрабатывал необычные аксессуары / Фото Le Soir

Однако работа длиться вечно не могла, хотя ему и удалось разработать то, что от него требовалось, акценты ведомства несколько сместились. В 1956 году Булл работал над новым проектом – разработкой гиперзвукового оружия.

Однако в организации глаз положили на противобаллистические ракеты, о таких уже начинали говорить в Советском Союзе и США. Джеральда такое оружие интересовала мало – то ли по той причине, что разрабатывать его было не так интересно, то ли потому, что это мог сделать кто-либо из ученых.

Он "горел" идеей создать уникальное вооружение, но финансирование ему на это никто не выделил. Руководители организации урезали деньги на его проекты и начали исследовать противобаллистические ракеты.

Булл уже подыскивал себе новое место работы, главным было пространство для маневров. Для его проектов были нужны команда, деньги и место для испытаний. Поэтому в апреле 1961 года он покинул контору и пошел своим путем.

Я подозреваю, что так произошло из-за его врагов, в Джеральда Булла их было достаточно. У него был такой характер, что он просто не умел мириться с событиями, которые шли против него. Поэтому он "перерезал" слишком много красных лент – во многих местах,

– заметил ученый Джулиус Лукашевич.

Найти ему себя удалось в университете Макгилла, туда он пошел профессором. Однако параллельно работал над собственными проектами. Ему удалось выкупить участок площадью 8 квадратных километров, где появилась собственная исследовательская лаборатория и даже полигон для испытаний. На несколько лет он поселился там.



В университете Макгилла Булл работал профессором / Фото McGill University

Для начала работы – это идеальная среда, в то же время руководителей у него фактически не было. Проект был исключительно его, никто не совал нос в дела "суперпушки". Булла очень поразил запуск советского спутника в космос, поэтому Винсент всегда говорил, что вскоре и Канада выйдет на тот же уровень, но запуски будут более эффективные, дешевые и уникальные.

Испытания пушек

Соответствующей цели ему так и не удалось достичь, однако работу над пушкой он не прекращал никогда. Когда он доработал свой проект – пришла пора испытаний, но собственный полигон оказался не пригодным к тестированию мощной пушки.

Был риск вылететь далеко за его пределы, зацепив при этом гражданских и населенные пункты. В то же время разочаровываться Булл не стал и быстро нашел место для испытаний.

Его пушка имела вид узла с сантехники – много труб 30-миллиметрового калибра. Каждая труба имела примерно 2 метра длины. Такая конструкция при выстреле не разрушалась,

– рассказал бывший спецназовец Роберт Турп.

Новым полигоном должен был стать Барбадос в Центральной Америке, там было место, где тестирования можно было проводить без боязни за то, что что-то может пойти не по плану. Единственная проблема – пушки надо было туда перевезти.

Если с кораблями проблем не возникло, то с доставкой уже на суше были свои нюансы. Дороги слишком узкие и не приспособлены для выполнения таких работ, поэтому Булл договорился с чиновниками о строительстве специальной железной дороги.

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Там идею приветствовали, ведь и полигон, и железную дорогу строили более 300 человек. Это и новые рабочие места, и зарплата для людей, уже в ноябре 1962 года пушки стояли на новом полигоне, готовы к испытаниям.

Как оказалось позже – его проект удался, 150-килограммовые пушки бросали снаряды со скоростью 3048 метров в секунду, а максимальная высота – 66 километров.

Как Булл привлек внимание спецслужб

Поняв, что проект, которому Булл посвятил жизнь, оказался успешным, инженер начал искать людей, которые могли бы приобрести у него несколько таких установок. Очевидно, что продать соответствующую вещь незамеченной не получится, поэтому эту идею он быстро спрятал в глубокий шкаф.

Взамен Булл взялся за модификацию разнообразного вооружения. Первых клиентов он нашел в лице Южной Африки, туда отправляли улучшенные виды вооружения. Однако и эта идея незамеченной не осталась.



Булл взялся за модификацию вооружения / Скриншот с видео 24 канала

Когда африканцы начали использовать в боях ранее неизвестные им виды оружия, это привлекло внимание спецслужб, американских и британских. Булла быстро нашли и начали за ним наблюдение.

Каждый шаг надо делать осторожно, ведь за международную торговлю вооружением можно было попасть в тюрьму надолго. Политик Говард Волп рассказывал, что были неопровержимые доказательства того, что американские технологии нелегально экспортировали в Южную Африку, а оттуда их переправляли иранцам и иракцам.

Сотрудничества с Южной Африкой было мало, продавать им вооружение – недостаточно. Булл пытался "выбить" себе финансирование на работу над другими проектами. После создания пушки он собирался взяться за разработку новой, еще более мощной.



Булл пытался "выбить" себе финансирование / Фото Wikimedia Commons

Это влекло за собой колоссальные ресурсы, так он вышел на китайцев. Они согласились не только финансировать его работу, но и наняли его для работы над китайскими проектами. В спецслужбах уже знали, что Винсент готовится к работе на китайцев, но и вмешиваться не стали – планировали посмотреть, что он разработает, чтобы быть уверенными в военных мощностях Китая.

Но до этого не дошло, просочилась информация, что Поднебесная планирует заключить контракт на немалую сумму. Это означало, что проект слишком мощный и секретный. Был шанс, что Булл полностью исчезнет с радаров, тогда проиграли бы спецслужбы: потеряли бы Булла, да еще и упустили бы шанс узнать о военной мощи соперника.

В Булла на руках были контракты на сотрудничество с китайцами. Их было несколько, но их общая стоимость составляла примерно 25 миллионов долларов,

– говорил бывший спецагент Лоренс Кертис.

Булла бросили за решетку за незаконную торговлю вооружением в международных масштабах, да еще и выписали штраф в 50 тысяч долларов. Но учитывая его статус и достижения, срок ему сократили до 6 месяцев. Этого было вполне достаточно, чтобы "перевоспитать" инженера.

По крайней мере так считали в правоохранительных службах, но они и не догадывались, что выйдя из тюрьмы Винсент найдет себе новых клиентов и ситуация станет куда хуже, чем все, что он делал раньше.

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Как говорил сам Булл в своих мемуарах, правительства трех стран отказались от его разработок: США, Великобритания и Канада, а он только хотел достичь первенства в разработках оружия. И как оказалось, ему было абсолютно все равно, в какой стране над этим работать.

Финансирование от Саддама Хусейна

Поэтому в 1988 году Булл вышел на Саддама Хусейна и договорился с ним о финансировании. Иракский диктатор идею одобрил, но при одном условии – Ирак финансирует проекты на сумму в 25 миллионов долларов, а Винсент разрабатывает для них оружие, способное крушить врагов.



Булл договорился о финансировании с Саддамом Хусейном / Фото AP

Джеральд Булл без колебаний согласился на все условия. Во время работы с Хусейном он начал проект, получивший название "Вавилон". В рамках работы над ним, он создал для иракского диктатора 2 типа мощного оружия, которые могли бросать снаряды на расстояние более чем 600 миль, этого было вполне достаточно, чтобы нападать на соседей.

В то же время у Хусейна были такие типы оружия как СКАД – это советская жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета, которую запускали из специального автомобиля. Вещь достаточно мобильная и при необходимости ее можно было спрятать, просто переместив платформу в другое место.



Новый проект получил название "Вавилон" / Фото Imperial War Museum Duxford

Булл специально для Хусейна несколько улучшил саму ракету, он увеличил дальность полета. Достичь такого результата удалось всего лишь соединив между собой 2 – 3 ракеты. Так он увеличил количество топлива, разработку назвали "Эль-Хусейн" и в 1990-х годах эти смертоносные ракеты показали себя в битве за Персидский залив.

Создание "суперпушки"

Самым знаковым достижением было оружие, получившее название "суперпушка". Винсент соединил между собой несколько крупнокалиберных труб, увеличил мощность, скорость и дальность. С такими ресурсами Хусейн стал еще более опасным игроком в регионе, ведь мог доставлять любые свои боеголовки практически под двери каждому своему соседу.

Это была идеальная возможность для Саддама Хусейна, у него было оружие массового поражения и деньги. Не хватало только аппарата, который сможет доставить это оружие в нужное место,

– рассказал писатель Лионель Четвинд.

В Моссаде быстро узнали о новых возможностях и мощностях иракцев. Хусейна израильтяне считали стратегическим врагом. Страны были усыпаны шпионами, узнав об оружии, моссадовцы быстро узнали, кто его создал.

Производство "суперпушки" происходило сразу в нескольких странах, в частности в Бельгии, где и жил Джеральд Винсент Булл. Там он организовал исследовательскую лабораторию, в которой секретно проводились баллистические исследования. Моссад передал полученную информацию союзным спецслужбам:

американцам;

британцам.

Ликвидация Винсента Булла

Началась работа по планированию ликвидации как "суперпушек", так и самого Винсента Булла. Бывший член Моссада Майкл Росс рассказал, что разведка, которую удалось собрать Моссаду, шла от нескольких различных источников, информацию слили иракские чиновники, которых удалось завербовать израильтянам.

Несколько раз Буллу звонили с требованиями прекратить работу, но он, очевидно, все предупреждения игнорировал. Поэтому 22 марта 1990 года у дверей его квартиры в Брюсселе в Булла выстрелили 5 раз – в голову и в спину.

Сейчас исследователи считают, что Булла убрали израильтяне, а убийство лично заказал тогдашний премьер страны Ицхак Шамир. Якобы из-за того, что разработки Винсента для Хусейна угрожали Израилю. Версию с ограблением сразу же отвергли, ведь рядом с телом инженера лежал портфель, в котором было 20 000 долларов наличности.



Убийство мог заказать Ицхак Шамир / Фото ynet.co.il

Поскольку моссадовцы не подтверждали своего участия, но и не опровергали его, начали появляться версии, что за убийство Булла могут нести ответственность как американцы, так и британцы с иракцами, ведь он работал во многих странах и многие имели на него зуб.

Смерть Джеральда Булла – это точно не просто убийство, а казнь на государственном уровне, это казнь человека, которого считали врагом страны,

– рассказал аналитик спецслужб Дэвид Халеви.

Всю мощь "суперпушек" Булла ощутили на себе американцы в войне за Персидский залив в 1991 году. Даже мегаоружие не помогло Хусейну удержаться на плаву и захватить власть в регионе.

В игру вступили куда более мощные соперники, чем соседи Ирака. Ключевую роль сыграли американцы и британцы, чья техника, новые для того времени технологии и главное – грамотная стратегия – просто не оставили войскам Саддама Хусейна ни единого шанса.

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После поражения ООН запустила в страну своих наблюдателей, которые проконтролировали, чтобы все "суперпушки" и их остатки полностью были уничтожены. Однако разработки Джеральда Винсента Булла до сих пор считаются одними из самых опасных и уникальных в истории. Его работа хоть и не помогла выиграть войну, но на ход истории повлияла.