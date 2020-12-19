Россия цинично использовала пандемию коронавируса для наступления на права человека в Крыму. Вместо того, чтобы выполнять предусмотренную международным гуманитарным правом обязанность государства-оккупанта защищать гражданское население,

Прежде всего репрессивная кампания страны-оккупанта касается крымских татар. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на своей странице в фейсбуке.

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Реальность оккупированных территорий

Джапарова отметила, что в МИД особо обеспокоены судьбой политзаключенного Теймура Абдуллаева, которого российские оккупанты поместили в штрафной изолятор, несмотря на инфицирование коронавирусом.

Преследование активистов, новые произвольные аресты и сфабрикованные приговоры, переполненные СИЗО и игнорирование дефицита медицинских мощностей для сдерживания пандемии, вместо карантинных действий призыв в армию и военные пропагандистские мероприятия – это обыденная реальность оккупированных территорий,

– отметила она.

Кроме того, как утверждает Джапарова, Россия жестко ограничила передвижение между полуостровом и материковой Украиной, что негативно сказывается на демографической ситуации полуострова и образовательных правах крымской молодежи.

Справедливость будет восстановлена

Джапарова добавила, что продолжение секторальных санкций ЕС, глобального санкционного механизма в области прав человека и решение Международного уголовного суда "подтверждают, что справедливость будет восстановлена".

Что известно о резолюции ООН