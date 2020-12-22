Крымская платформа позволит постоянно держать тему временной оккупации Крыма Россией на высоком уровне в международной повестке дня. А также – в отношениях с Евросоюзом и со всеми странами мира.

Конечной целью этой инициативы остается деоккупация полуострова. Об этом заявила во время конференции "Крымская платформа: международный ответ на оккупацию" первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Укринформ.

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Деоккупация является конечной целью

По ее словам, ситуация в Крыму остается сложной по соблюдению прав человека экономической сферы и она требует большего внимания. Инициатива Крымской платформы позволит вернуть Крым в политическую повестку дня на высшем уровне.

Надеюсь, за несколько месяцев Совет обороны представит стратегию деоккупации Крыма, которая станет частью национальной политики деоккупации. Именно деоккупация является конечной целью,

– отметила Джапарова.

Она отметила: "Чтобы с тактической точки зрения продвигать эти стратегические цели, мы должны искать инструменты, как держать эти вопросы в центре международного внимания".

Россия хочет легитимизировать присутствие

Как сказала первая заместитель министра, Россия старается любой ценой:

легитимизировать свое присутствие на полуострове;

привлечь международные компании к экономической активности в Крыму.

Несмотря на международный режим санкций, сейчас на полуострове есть компании с австрийскими, немецкими и французскими брендами. Этот факт должен быть широко известен международной общественности.

Построение Крымской платформы

Джапарова отметила, что построение и структура Крымской платформы позволяет продвигаться в нескольких направлениях. В частности, это налаживание контактов на высшем уровне. Чтобы начать обсуждения на уровне глав государств и правительств, в 2021 году Украина намерена провести в Киеве Крымский саммит.

Участники саммита смогут присоединиться к общей декларации, которая фиксирует политику стран-участниц о непризнании оккупации Крыма Россией,

– добавила Джапарова.

Также это налаживание контактов на уровне министров иностранных дел. Они будут играть координационную роль во внедрении главных политических направлений, в частности:

политику непризнания;

вопросы безопасности;

свободу судоходства;

эффективность санкций и их продление.

Задачи платформы

Задачей платформы, как сказала эксперт, является вынесение в публичную плоскость разрушительных последствий оккупации Крыма для экономики и для окружающей среды. Примером может служить реагирование на попытки России переложить на Украину ответственность за нехватку в Крыму воды, хотя, по международному законодательству, именно Россия как страна-оккупант несет ответственность за обеспечение захваченной территории всеми ресурсами, в частности водными.

Межпарламентские контакты

Межпарламентские контакты – это еще один важный уровень Крымской платформы. Они придадут крымской тематике высокое политическое звучание. Все политические направления должны воплощаться на уровне общественных неправительственных организаций, которые должны быть объединены под единым "зонтиком" Крымской платформы и получить необходимую финансовую поддержку.

Крымская платформа: что известно