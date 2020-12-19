Творчество Джалаледдина Руми заметно повлияло на мусульманскую культуру и культуру Турции в частности. И это несмотря на то, что основные произведения Руми написал на персидском языке.

Поэт Джелаледдин Руми, живший в XIII веке, считается одним из величайших суфийских мыслителей в мире. Он пользовался уважением и любовью представителей разных религий, поскольку его поэзия и произведения были адресованы всему человечеству. Руми также называют правоведом, религиозным мыслителем и суфийским мистиком, но его личность более многогранна. 24 канал рассказывает больше об основателе классической турецкой литературы.

Символ толерантности

Двери его дома были открыты для любого человека, независимо от его расы, национальности или религии, и поэтому имя Руми стало символом равенства, терпимости и толерантности во всем мире. После потери своего наставника, известного ученого и богослова Шамседдина Тебризе, Руми был очень расстроен, он полностью видмовивися от других дел и создал грандиозную поэму "Маснави", состоящий из 50 тыс. двустиший.

Руми умер в 1273 году, на месте его захоронения в Конье был возведен величественный мавзолей (Ешиль тюрбе – "Зеленый мавзолей"). Рядом с ним находится училище дервишей, в котором сейчас расположен музей Руми, где представлены рукописи его трудов. После смерти ученого его последователи основали суфийский орден Мевлеви – знаменитый орден дервишей.

Ежегодно тысячи посетителей со всего мира, которые разделяют философию Руми, участвуют в церемониях в городе Конья. История самого города начинается за 7000 лет до н.э., это один из самых значительных городов Центральной Анатолии, колыбель цивилизаций и религий. Церемонии Шеб-и Арус ( "Воссоединение со Всевышним") регулярно проводятся в Конье начиная с 1937 года.

Рукопись османской эпохи с изображением Руми / Фото Topkapi Palace Museum

"Шеб-и Арус" Название церемонии "Шеб-и Арус" в переводе означает "свадебная ночь", поскольку сам Джелаледдин Руми рассматривал смерть не как гибель тела, а как возвращение к Всевышнему и воссоединения с ним. Церемония "сема" также содержит важные символы, отражающие основные положения философии ордена Мевлеви. Она демонстрирует образования Вселенной, воскресение человека в мире и его путь к совершенству, духовный подъем человеческого разум. Исполнители церемонии – "семазен" и дервиши.

Традиции и церемония

В начале церемонии дервиши раскрывают объятия навстречу Вселенной и начинают вращаться против часовой стрелки. Правая рука, поднятая вверх, символизирует готовность получить благоволение от Всевышнего, левая, вытянутая к земле, демонстрирует желание дервишей передать послание Бога зрителям. Во время вращения дервиши сбрасывают свои темные плащи, символизирующий перерождение.

Танец дервишей / Фото Агентства развития и продвижению туризма Турции

В 2020 году первая часть мероприятий была проведена 7 декабря 2020, а вторая – 17 декабря. Учитывая мировую пандемию, оба мероприятия прошли в Конье без зрителей. В нынешней церемонии приняли участие Председатель парламента Турции доктор Мустафа Шентоп, Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, вице-президент Международного фонда Руми и потомок поэта в двадцать втором поколении Есин Челеби Байру и большое количество журналистов из многих стран мира.

2007 год, когда праздновалась 800-я годовщина со дня рождения поэта и мыслителя, был провозглашен ЮНЕСКО "Международным годом Руми".

По материалам Министерства культуры и туризма Турции и Агентства развития и продвижению туризма Турции