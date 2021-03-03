Двум организаторам "референдума" на Донбассе сообщили о подозрении
Двум организаторам незаконного "референдума" на Донбассе в 2014 году сообщили о подозрении. Они посягали на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Источник:Донецкая областная прокуратура
По данным прокуратуры, в мае 2014 года 52-летний мужчина и 50-летняя женщина занимали должности членов "участковых избирательных комиссий". Подозреваемые принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума по созданию в Донецкой области так называемой "ДНР".
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Все происходило на территории городов Марьинка и Украинск Селидовского городского совета. В прокуратуре отметили, что сейчас по этому делу идет следствие.
В частности, санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.
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"Референдум" на Донбассе: что известно
- В мае 2014 года пророссийские сепаратисты провели на Донбассе псевдореферендум относительно провозглашения независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Дополнительно говорилось о присоединении отдельных регионов к России.
- "Референдум" провели вопреки Конституции Украины. Его результаты не признают украинские власти, Евросоюз, США и другие цивилизованные страны мира, кроме России.
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