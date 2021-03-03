Двум организаторам незаконного "референдума" на Донбассе в 2014 году сообщили о подозрении. Они посягали на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По данным прокуратуры, в мае 2014 года 52-летний мужчина и 50-летняя женщина занимали должности членов "участковых избирательных комиссий". Подозреваемые принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума по созданию в Донецкой области так называемой "ДНР".

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Все происходило на территории городов Марьинка и Украинск Селидовского городского совета. В прокуратуре отметили, что сейчас по этому делу идет следствие.

В частности, санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Обратите внимание! Жительница Донецкой области получила 5 лет условного срока за организацию псевдореферендума в Донецкой области. Сейчас для женщины действует испытательный срок – 2 года. Подробнее об этом – читайте здесь.

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