На следующий день после ареста в подмосковном городе Химки оппозиционера Алексея Навального Фонд борьбы с коррупцией опубликовал пространное расследование о так называемом дворце Путина под Геленджиком.

Путин берет "реванш за бедность"

Рассказ об этом роскошном приморском поместье в неодворянском стиле превратился в анатомию политической и экономической жизни России, да и, думаю, в биографию самого Путина. И самое главное – этот рассказ продемонстрировал, по-моему, два очень важных обстоятельства: подлинные цели самого Путина и равнодушие большей части российского общества к коррупционной тематике, – пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Мы видим, как выходец из небогатой ленинградской семьи практически всю свою жизнь старается взять "реванш за бедность" – даже в ГДР ухитряется, по его же собственным словам, поправиться на 12 килограмм на недоступных для обычных советских людей продуктах. А уж став правителем России, реализовывает свои желания с императорским размахом. Да, собственно, ни у какого российского императора таких имений и таких трат на них отродясь не было, а уж какой-нибудь Янукович с его жалким Межигорьем выглядит по сравнению с Путиным заурядным степным помещиком.

Но что очень важно – информация об этом, возможно, путинском дворце не является никакой особой новостью. О нем писали еще 11 лет назад – и расследование на этот источник ссылается – когда бизнесмен Сергей Колесников направил президенту Российской Федерации (тогда Дмитрию Медведеву) письмо о строительстве роскошного дворца для главы правительства Владимира Путина за коррупционные деньги и с коррупционными злоупотреблениями. Об этом строительстве тогда написали многие ведущие медиа во всем мире. И что? И ничего. Медведев, естественно, никак не отреагировал. Общество никакого дворца не заметило. И, рискну предположить, сейчас тоже не заметит – разве что полюбуется красивыми пейзажами и безвкусными интерьерами как раз в стиле Януковича, а не российских императоров. Ну это как раз не удивительно. Кремль на этот скандал реагирует вяло.

Княжество для друзей

Удивительно другое – готовность россиян десятилетиями акцептировать коррупционные злоупотребления и неуемное обогащение властной верхушки ради мнимой стабильности и под аккомпанемент разговоров об укреплении государства. Именно такая акцептация и стала почвой, позволившей в 2014 году аннексировать Крым.

И о Крыме я в тексте о путинском дворце вспоминаю совсем не случайно. Потому что – как об этом не раз приходилось писать в последние недели по поводу то одной, то другой выгодной крымской сделки с участием ближайших друзей Путина – Кремль превратил в "княжество" для своего окружения отдельно взятую территорию для обогащения именно тех людей, которых наверняка можно увидеть и в дворце под Геленджиком, и на "путинских" виноградниках. А теперь "свои" виноградники будут и у Ковальчука с Тимченко, а у Ротенберга – свой мост. И Путин, без одобрения которого, вероятно, не может состояться ни одна серьезная крымская и не крымская сделка, похоже, может ощущать себя уже "настоящим" императором, раздающим своим придворным земли и заводы.

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И сам этот сюжет – ненастоящий "император", раздающий друзьям детства "отжатые" у другой страны заводы и виноградники – лучше любых расследований иллюстрирует, в каком далеком, невыносимом прошлом очутилась Россия за два последних десятилетия. Каждые десять лет – как минус сто – и уже где-то невдалеке маячит не напудренный парик Екатерины ІІ, а жидкая бороденка Ивана Грозного.

Источник: Крым.Реалии