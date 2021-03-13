Дворец Медведчука и Марченко: кому досталась роскошная дача кумовьев Путина в Крыму
Виктор Медведчук и Оксана Марченко, которые являются кумовьями Владимира Путина, построили в Крыму особняк на месте противотуберкулезного санатория. Он состоит из нескольких сооружений, водных горок, бассейна, вертолетной площадки и большого парка. Однако в декларации депутата Медведчука за 2019 год упоминаний о роскошной вилле нет.
Источник:"Крым.Реалии " специально для 24 канала
Подробнее о других событиях в оккупированном Крыму – в спецвыпуске программы.
К слову СБУ допросила Медведчука касательно госизмены
Ледовые дворцы Севастополя
Севастополь станет на коньки. В городе на юге Крыма планируют построить сразу 3 ледовых дворца. Не обычные катки, ведь их в Севастополе достаточно, а настоящие арены для профессиональных занятий спортом. На эти объекты потратят миллиарды, а их строительство сопровождается скандалами.
"КрАЗ" судится в Крыму
Украинский автопроизводитель из Кременчуга "АвтоКрАЗ" судится в оккупированном Крыму. Суть в том, что "АвтоКрАЗ" владел 4 миллионами акций симферопольского завода авторулей, а 3 года назад эти акции перепродали. В КрАЗ уверяют: разрешения на эту сделку не давали.
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