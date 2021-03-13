Виктор Медведчук и Оксана Марченко, которые являются кумовьями Владимира Путина, построили в Крыму особняк на месте противотуберкулезного санатория. Он состоит из нескольких сооружений, водных горок, бассейна, вертолетной площадки и большого парка. Однако в декларации депутата Медведчука за 2019 год упоминаний о роскошной вилле нет.

Подробнее о других событиях в оккупированном Крыму – в спецвыпуске программы.

К слову СБУ допросила Медведчука касательно госизмены

Ледовые дворцы Севастополя

Севастополь станет на коньки. В городе на юге Крыма планируют построить сразу 3 ледовых дворца. Не обычные катки, ведь их в Севастополе достаточно, а настоящие арены для профессиональных занятий спортом. На эти объекты потратят миллиарды, а их строительство сопровождается скандалами.

"КрАЗ" судится в Крыму

Украинский автопроизводитель из Кременчуга "АвтоКрАЗ" судится в оккупированном Крыму. Суть в том, что "АвтоКрАЗ" владел 4 миллионами акций симферопольского завода авторулей, а 3 года назад эти акции перепродали. В КрАЗ уверяют: разрешения на эту сделку не давали.

Больше выпусков программы "Крым.Реалии" – по ссылке.

Смотрите полный выпуск программы "Крым.Реалии" на 24 канале: