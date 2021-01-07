В истории было немало двойных и даже тройных агентов. Но если верить исследователям, то только одного человека можно назвать выдающимся агентом времен Холодной Войны. Олег Гордиевский – человек, который из рядов КГБ перешел в британский МИ6.

На родине его считают предателем и шпионом, которого приговорили к смертной казни. Для Лондона он разведчик и титулованный агент, которого королева Елизавета наградила орденами Святого Михаила и Святого Георгия. Об этом – в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

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Начало работы на КГБ

Родился Гордиевский в Москве в 1938 году в семье офицера КГБ. Поэтому с режимом и методами работы спецслужб он познакомился еще с пеленок. Ну и воспитывали его соответственно – для службы Советскому Союзу. Поэтому другого пути, кроме как военного училища, у него не было.

Тем не менее, в 1962 году Гордиеський окончил Московский государственный институт международных отношений. Полученные там навыки привели к работе на КГБ – в отдел наблюдения за Великобританией и странами Скандинавии.



Двойной агент Олег Гордиевский / Фото AP

2 года он отслужил в аппарате центрального разведывательного управления. Работа не очень сложная, но и интересной ее не назовешь. Постоянный сбор информации и анализ данных – занятие не для людей, как Олег. Он всегда стремился большего.

Гордиевского можно назвать настоящей "звездой" КГБ. Он продвигался по карьерной лестнице шпиона с рекордной скоростью,

– отметил Бен Макинтайр, писатель.

"Поскольку его отец был КГБшником, Олег с самого детства рос в этой системе. Он знал все. Его будто родили специально для работы шпионом", – добавил он.

Командировки в Данию

Еще в Москве он понял, что работа на советские спецслужбы – это служба зверского режима. Фактически он своими же руками и помогал этому режиму расти и развиваться.

И вот в начале 1970-х его отправили в Данию – страну, где нет ограничений. Люди читают ту литературу, которая им нравится. Говорят то, что думают. Таких свобод на родине люди в глаза не видели.

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И работа на спецов из Лубянки продолжалась. Он помогал кремлевским агентам получить фальшивые документы. Если точно, то искал личную информацию умерших датчан и "пришивал" советским агентам новые идентичности.

Справлялся с поставленными задачами Гордиевский отлично. А это позволило громко заявить о себе руководству. И не только в Москве, но и в Копенгагене.

Как Гордиевского завербовали британцы

► Первая версия связана с его идеологическими взглядами. Якобы после жестокого подавления Пражской весны в 1968 году он понял, что не хочет работать на Кремль. Поэтому нашел в Копенгагене связи с МИ6 и сам предложил им свои услуги.

► Согласно другой версии, спецагенты данской и британской разведок сами на него вышли и перевербовали. Но один факт остается неизменным: Гордиевский работал на британцев по меньшей мере с 1974 года и не брал за это дополнительных денег.

Это было странно, потому что обычно двойными агентами становятся только ради денег – как, например, ЦРУшник Эймс или сотрудник МИ6 и журналист Ким Филби.

Интересно! Бен Макинтайр написал о Гордиевском книгу и утверждает, что британцы сами вышли на советского агента. При этом, старались не втягивали лишних людей в его вербовку.

Но сначала были датчане. Это они раскусили Гордиевского и сообщили о нем в МИ6. Перетащить его на свою сторону они не могли, ведь их спецслужбы были недостаточно мощными для того, чтобы "тягаться" с КГБшниками.

Поэтому на помощь пришел Лондон. Там уже четко знали, как и для чего используют Гордиевского. Олег работал в посольстве под прикрытием, а потому имел доступ практически к любой информации, связанной с деятельностью КГБ в Дании.

Потерять такого агента означало бы проиграть бой в холодной войне. А его получение означало победу в войне. В МИ6 это прекрасно понимали, но как оказалось, Гордиевского не интересовали деньги. Он хотел одного – смерти советского режима. Поэтому с легкостью пошел на контакт.



Олег Гордиевский / Архивное фото

До сих пор мало известно о том, какую именно информацию и в каком количестве он передавал британцам. Отмечается, что в основном все касалось имен агентов, внутренней документации и распорядки агентов в посольствах.

Но не зря же Гордиевского считают знаковым советским агентом времен Холодной Войны. Исследователи истории спецслужб уверяют, что именно Олег помог предотвратить Третью мировую. Но об этом – позже.

Возвращение на родину

Передача информации началась еще во время командировки в Дании. Гордиевский тайно выносил из посольства пленки микрофильмов. На тот момент это была единственная инфрмации, которую он физически мог вынести из диппредставительства и отдать ее на копирование агентам МИ6.

Активная фаза сотрудничества с британцами продолжалась до 1978 года, пока Гордиевского не отозвали в Москву. Возвращаться на родину, во-первых, не хотелось. Ведь сопоставимо с Копенгагеном – там все серое и полно запретов.

Во-вторых, было страшно. Шансы, что советская агентура разоблачит его и узнает о двойной работе, были достаточно высоки. Особенно учитывая, что у Москвы были связи в правоохранительных структурах скандинавов.

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Но бежать было некуда. Главная задача – вести себя привычно. Да и к тому же, чтобы разрушить кремлевский режим, командировок в Данию мало. Нужна была совместная работа с Лондоном напрямую. Единственный шанс – командировки в самое сердце королевства.

Поэтому в конце 1970-х Гордиевский ненадолго залег на дно и прервал контакты с британцами. Но времени даром не терял – плодотворно работал, чтобы заслужить репутацию, авторитет и доверие. На этот раз он добивался командировки в Лондон.

Что Гордиевский делал в Москве

В Москве Гордиевский работал в аналитическом отделе. Поскольку у него был опыт работы в скандинавских странах, он собирал и анализировал данные о работе зарубежных дипведомств.

А параллельно, готовясь к новой командировке, собирал данные об организационной работе спецов из Лубянки в Москве. Систематизировал данные в небольшой доклад и готовился передать его при следующей встрече с британскими кураторами.

Работу Гордиевского можно приравнять к прогулке по стеклу. Он был такой мужественный и храбрый. Если он обливался семью потами, я бы его понял. Но в этом и заключается храбрость – научиться контролировать страх, а не поддаваться ему,

– отметил Юэн Брю, бывший датский агент.

Как двойной агент попал в Лондон

В 1982 году Гордиевский добился командировки в Лондон. Но уже не просто на должность в посольстве под прикрытием, а должен был стать резидентом. А это открывало перед ним новые возможности. Во-первых – доступ к сверхсекретной информации.

О пленках с микрофильмами уже можно было забыть. Теперь он сам был в курсе всех данных. Во-вторых – сотрудничество с МИ6 уже непосредственно на их территории. Это означало, что информация передавалась бы быстрее.

Ведь уже не нужно было передавать ее несколькими странами и через несколько уровней. Более того, он наладил отношения с МИ6 так, что в Кремле думали, что Гордиевский, кроме дел с резидентурой, самостоятельно шпионит и в МИ6.

Британские разведчики понемногу передавали разрешены для огласки дела, Олег отправлял их в Моску. Все выглядело так, будто Гордиевский идеальный агент, который работает только в интересах СССР.

Как Гордиевский предотвратил Третью мировую

Работа Гордиевского пришлась на сложные времена в холодной войне. 1980-е годы: в США у власти Рональд Рейган, в СССР – Андропов. У каждого свои рычаги влияния, свои интересы. Они кардинально друг от друга отличались.

Но был один фактор, в котором их взгляды совпадали – ядерное оружие. Вашингтон готовился стереть Москву из лица Земли. В Кремле готовились действовать зеркально. И вот здесь исследователи уверяют, что на помощь пришел Гордиевский.

Его знания советской кухни изнутри помогли спасти мир от Третьей мировой, что фактически могла стать последней. Ведь запуском одной ракеты лидеры двух сверхдержав точно не ограничились бы.

Важно! Если верить тому же писателю Макинтайеру, то именно Гордиевский, хоть и заочно, но отговорил Рейгана давить на красную кнопку.

Советский шпион собирал всю необходимую информацию, передавал ее в МИ6. Те отчитывались перед госпожой Тэтчер – тогдашним британским премьером, а уже она во время официальных встреч и различных визитов обсуждала все с Рейганом.



Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган / Фото AFP

При этом, ни слова о том, кто сливает данные о Москве и ее планы. Но есть теория, что Тэтчер и сама не знала о том, что Гордиевский – двойной агент. В МИ6 всеми силами пытались его уберечь и держали в секрете его личность.

Поскольку американцам об информаторе британцев никто не говорил, они решили раскопать информацию о нем самостоятельно. Этим занялись ЦРУшники. Они быстро установили лицо Гордиевского – методом исключения.

Но не учли факт, что в их рядах тоже был крот – Олдрич Эймс. Мужчина, который в 1985 году здал Гордиевского КГБшникам. Он оперативно вынюхал информацию о нем и в попытке спасти себя выдал его.

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"Эймс понимал, что Гордиевский передает информацию не только британцам, но и американцам. Это грозило ему разоблачением. Поэтому он решил действовать на опережение", – объяснил Милтон Бирден, бывший офицер ЦРУ.

Кремль задержал двойного агента

В Кремле решили действовать быстро. Все хорошо понимали: чем дольше Гордиевский остается в Великобритании, тем больше информации сливает МИ6. Поэтому его вызвали в Москву. Двойной агент знал, что его вызвали не просто для разъяснения ситуации или раздачи новых инструкций.

Его хотели задержать. В 1985 году, когда Гордиевский прибыл в столицу, его пригласили на диалог на дачу за городом. Подсыпали в напиток сильнодействующее вещество. Историки считают, что это был аналог сыворотки правды.

Кремлевская спецура надеялась, что у Гордиевского развяжется язык и он выдаст все, что знает. Мол, признается в сотрудничестве с британцами сам. Но они не учли факта, что его воспитывали такими же методами, как и остальных агентов КГБ.

Он не то, что не рассказал ничего о работе на МИ6. Сыворотка на него почти не повлияла (за исключением потери памяти). Ну, или Гордиевский намеренно говорит, что не помнит допроса, чтобы не вдаваться в детали пыток.

Интересно! Гордиевский хорошо знал, что его арестуют. Вариант задержания и бегства в случае разоблачения он проработал с британцами заранее – еще в 1977 году.

Все должно было выглядеть так: Гордиевский подает сигнал о начале операции. На следующий день сидит в парке и ждет, когда ему сообщат о начале. Это должен быть человек, который в одной руке держал бы фирменный пакет, а в другой батончик "Марс" – в обертке.

И когда в определенное время этот человек пройдет перед Олегом и надкусит сладости – это знак, что пора действовать. Так и началась операция по вывозу Гордиевского из СССР.

Молниеносное бегство в Великобританию

И вот что интересно: после того как КГБшники не смогли выбить из него информацию, они отпустили его, но оставили под наблюдением. Где бы ни был Олег – КГБ везде его сопровождал.

И даже несмотря на такое внимание к его личности, ему все равно удалось передать британцам незаметный сигнал о том, что его нужно эвакуировать. Убедился, что за ним не следят и поймал поезд в Ленинград.

Оттуда пригородными поездами и автобусами добрался до финской границы. Где-то за 30 километров до пограничной зоны я прятался в лесах, а дальше в 14:00 меня забрали,

– вспомнил Гордиевский.

Гордиевсього через Финляндию доставили в Лондон, где надежно спрятали подальше от глаз коммунистических спецслужб. Эту битву КГБшники проиграли. Прямо у них из-под носа выскользнул человек, которого считали самым ценным источником информации.

Ирония в том, что сделать с этим они ничего не смогли. Разве заочно приговорили к смертной казни путем расстрела. Но на этом и все. В Великобритании он продолжил работать с МИ6 в вопросах консультаций по деятельности КГБ в Европе.

Олег Гордиевский не раз говорил, что агентов у Кремля хватает с головой, но вот толку от них ноль. Именно поэтому ему и удалось убежать.

Почему Гордиевский ушел из КГБ

В шпионских историях часто бывает так, что агенты одних спецслужб начинают работать на врагов, а не против них. Если говорить об американцах, то причиной перевербовки чаще всего называют деньги.

А вот в СССР люди перебрасывались на другую сторону, потому что на собственном опыте проверили, что такое коммунизм и какими методами он работает. Из-за теж же причинам ушел и Олег Гордиевский.

Где сейчас легендарный агент

По словам Бена Макинтайра, сейчас он живет под придуманным именем, никто из его соседей не знает, кто он на самом деле. Британцы хорошо охраняют его, ведь Гордиевский – еще в зоне риска.



Гордиевский до сих пор живет в Великобритании / Фото Associated Newspapers

Он все еще подпадает под действие приговора о смертной казни. Его жизнь сейчас можно назвать локдауном, но не таким как у нас. Ведь Гордиевский живет на "самоизоляции" уже 35 лет.

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Некоторые историки утверждают, что когда встречались американские и советские лидеры, то Гордиевский был тайным советником для обеих сторон. Получалось так, что политики вели переговоры, фактически написаны и сформированы советским шпионом.

Это и помогло избежать новой войны. Возможно, документы о тайных операциях Гордиевского рассекретят после его смерти. А, возможно, они так и останутся в архивах российских и британских спецслужб навсегда.