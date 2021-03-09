Двойник Шевченко говорит, что сходство у них есть не только во внешности. Он, как и поэт, предпочитает простую украинску еду, благородную одежду и стремление отстаивать собственное мнение.

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Почему у каждого из нас бывают двойники

Для того чтобы иметь одинаковую внешность, необязательно быть родственниками. Ученые считают, что к этому приводит почти идентичный набор генов. Хоть такое случается редко, у каждого из нас есть несколько двойников, которые могут жить в любой точке земного шара.

Волынский двойник Кобзаря

Сергей Конончук, который живет в городе Камень-Каширский в Волынской области, заметил, что похож на поэта еще в юности.

При взгляде на фото господина Сергея сходство с Тарасом Шевченко более заметно не в деталях, а скорее общем образе. Кроме насупленных бровей, особенно заметны усы той же формы, которая всегда была у поэта.

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Как это быть похожим на Шевченко

Ты становишься заметнее среди толпы, внимание человеческих глаз приковано исключительно к твоей персоне. Впрочем, это скорее всего своеобразный перформанс на публику, без всякой пользы в личных целях — рассказал Сергей Конончук.

Он отмечает, что общие черты лица с таким человеком, добавляют определенного шарма и усиливают осознание собственной исключительности.

В 2011 году Сергей Конончук был участником всеукраинского конкурса двойников Шевченко. Тогда ему было 47. Однако в этот год победителем конкурса стал житель Черниговщины.

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